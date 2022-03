Heel De Poort bakt: verrassende inzendingen en uitdeelactie

NIEUWPOORT • Op zaterdag 26 maart gingen de meesterbakkers van Nieuwpoort en omgeving met gevulde bakblikken naar Heel De Poort bakt. 21 deelnemers lieten hun baksels beoordelen door Marjolein van Til en Jan van Dam. De jury nam alle tijd voor een uitgebreide beoordeling.

Het meedoen was belangrijker dan het winnen, maar toch was er een gezonde competitie. De organisatie was onder de indruk over de kwaliteit van de inzendingen. Winnaar in de categorie tot en met 15 jaar was Noah van der Rest. Hij bakte een zebratulband met verschillende soorten chocolade. In de categorie vanaf 16 jaar ging Cheryl de Gier met de hoofdprijs naar huis. Zij maakte een Franse aardbeientaart (Frasier).

Alle meesterbakkers leverden hun taarten en cup cakes in om uit te laten delen aan de inwoners, die wel een taartje verdienden. Die waren dan ook zeer verrast, dat ze wat kregen. Een mooie toegift van de bak challenge.

Foto: Marjolein van Til en Jam van Dam kijken, ruiken en proeven tijdens Heel De Poort bakt 2022.