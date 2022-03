Inspirerend Ondernemersontbijt in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op vrijdagochtend 25 maart organiseerde de gemeente Molenlanden het ondernemersontbijt. Veel ondernemers leverden een bijdrage door locaties beschikbaar te stellen en interessante workshops te verzorgen. Mede dankzij hen was het een inspirerende ontmoeting.

Louisa Broens, accountmanager bedrijven: “Wat was het fijn om ondernemers weer te zien en te spreken, waaronder ook veel nieuwe gezichten. De ochtend vond deze keer plaats bij Lowpad in Bleskensgraaf, een prachtig voorbeeld van innovatie in onze polder. De komende tijd bouwen we graag, samen met ondernemers, verder aan Molenlanden Onderneemt. Waarbij we kennis delen, elkaar op weg helpen, inspireren en motiveren.”

Ondernemers die willen meedenken over de manier waarop Molenlanden Onderneemt verder wordt vormgegeven, kunnen contact op met Louisa Broens via ondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538. Ook om kennis te maken of een gesprek over ondernemen in Molenlanden komt zij graag een keer langs.