Gemeente Molenlanden organiseert training ‘Staan in je eigen kracht’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden organiseert binnenkort de training ‘staan in je eigen kracht’.

Iedereen bezit van nature eigen kracht. Hoe leer je die van jou kennen of hoe pak je die weer op na een moeilijk periode? Tijdens de training ‘Staan in je eigen kracht’ krijgen deelnemers handvatten aangereikt om steeds meer in hun eigen kracht te staan. De acht bijeenkomsten worden vanaf 11 mei van 09.30 tot 12.00 uur gegeven door een professionele trainer van De Sociale Basis in samenwerking met een ervaringswerker. Deelname is gratis.

‘Staan in je kracht’ is een praktische training, gericht op de eigen situatie. ‘In een groep van 8 tot 10 personen gaan we aan de slag met theorie- en praktijklessen, invuloefeningen, groepsgesprekken en zelfreflectie’, zegt trainer Renske Boog. ‘Deelnemers krijgen ook huiswerkopdrachten die we tijdens de bijeenkomsten bespreken.’

Naast het krijgen van praktische tips en adviezen, kunnen deelnemers onderling ervaringen uitwisselen. Renske: ‘Bij eerdere trainingen hebben we gezien dat het uitwisselen van ervaringen een positief effect heeft op ieders proces. Het kan bijvoorbeeld al helpen door te weten dat je niet de enige bent. En je hoort van anderen hoe zij ermee omgaan in het dagelijks leven.’

De training wordt gegeven vanaf woensdag 11 mei van 9:30-12:00 uur. De andere cursusdagen zijn: 18 en 25 mei en 1, 8, 15, 22 en 29 juni 2022. De trainingen worden gegeven in Ottoland: Achter het Regthuis (A-even 94). Geïnteresseerden kunnen zich voor 4 mei aanmelden via renske.boog@vivenz.nl of 06-11001081. Deelname is gratis.