Upstream, nieuw café in Brandwijk waar het evangelie gedeeld wordt

BRANDWIJK • Erik van Amersfoort uit Brandwijk start op donderdag 31 maart samen met een aantal andere vrijwilligers in de regio Alblasserwaard een nieuw café in Brandwijk, waar het evangelie gedeeld wordt. Het initiatief heet Upstream en vindt plaats in de kantine bij Bas van Zessen aan de Kerkweg 5.

“We hebben dit op ons hart omdat we graag het evangelie willen delen”, vertelt Erik. “Allemaal wandelen we onze weg met Jezus en hebben ervaren wat een rijkdom je dan hebt. Al leven wij ook in een gebroken wereld, vallen we en staan we op hebben we soms pijn en verdriet het leven is zo anders geworden sinds we tot geloof zijn gekomen. En nu we allemaal onze weg gaan met Jezus willen we dit ook heel graag delen met mensen om ons heen.”

Het mooie van Upstream is dat het een laagdrempelige manier geeft om het evangelie uit te dragen. Geen hoge drempels, regels en onbekende zaken die het lastig maken om naar binnen te gaan. Erik: “We vragen niks aan mensen er zijn geen tal van regels waaraan voldaan moet worden denk aan doop, belijdenis of wat dan ook. Nee, welkom zoals je bent! Met alles wat je hebt gedaan, doet en of hoe je je voelt.”

Upstream is in principe voor iedereen. Maar met name mensen die niks hebben en of weinig weten van de bijbel, kerk, geloof en Jezus. Of mensen die misschien dit juist wel hadden maar het zijn kwijtgeraakt door moeilijke omstandigheden. “Hier in de Alblasserwaard zijn veel mensen opgegroeid met een bijbel en in de kerk. Maar ze zijn het inmiddels ook weer kwijt. Er is een enorme doelgroep!”

Erik vervolgt: “Mensen met allerlei vragen zijn welkom. Er zijn vragen over leven en dood, het ontstaan van de aarde, wie is God, wat heeft Jezus dan voor ons gedaan, hoe zit het met ziekte en ellende hoe en waarom gebeurt dat? Het café biedt een plek om hier antwoord op te krijgen maar ook om open, eerlijk en transparant die vragen te stellen.”

Tijdens de avond wordt er met elkaar gekeken naar een stream waarin een korte, ‘soort van dienst’ te zien is. De streams gaan over thema’s die een ieder aanspreekt. Geldzaken, huwelijk, liefde, gebrokenheid, je leven op orde, enzovoorts. Na de stream gaan bezoekers met elkaar in gesprek over alles wat er voorbij komt. De bezoekers kunnen met elkaar in gesprek en of met één van de vrijwilligers.

De start is op donderdagavond 31 maart met een inloop van 19.30 tot 20.00 uur. Aanvang is om 20.00 uur. Voor meer informatie: brandwijk@upstream.cafe.