Passionkruis, concert en paaswake bij de Johanneskerk in Gorinchem

GORINCHEM • In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden. De Johanneskerk in Gorinchem doet hier ook aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn.

Op zaterdag 9 april wordt er op het kerkplein bij de Johanneskerk ook een paaswake rond een replica van het Passionkruis georganiseerd. Deze paaswake is een laagdrempelig moment van bezinning en ontmoeting rond het bekende, witte kruis. Men kan er een kaarsje branden, een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft of meedoen met een vragenwandeling. Er is ook alle ruimte om gedachten te delen, vragen te stellen of gewoon even stil te worden. De paaswake wordt gehouden tussen 14.00 en 17.00. Er is koffie en thee, en er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. De paaswake is voor iedereen gratis toegankelijk.

Op dezelfde dag is er in de Johanneskerk ’s avonds om 20.00 uur een concert van Thalita Nawijn. Het concert heeft het thema van The Passion: ‘Alles komt goed?!’. Talitha Nawijn is bekend als zangeres en zangleider bij Opwekking. Zij is ook dirigent, vocal coach en songwriter. De kaarten voor het concert van Talitha Nawijn à € 10,00 zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl/passion40daagse. Door te klikken op ‘Talitha Nawijn’ komt het concert in Gorinchem op 9 april vanzelf in beeld.