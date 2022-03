Zwembad Groot-Ammers klaargemaakt voor zomerseizoen

• Vrijwilligers van Vrienden van de Dompelaar leggen de laatste hand aan de schoonmaak van het grote bad in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers. (Foto: Corrie de Kluijver)

• Vrijwilligers van Vrienden van de Dompelaar leggen de laatste hand aan de schoonmaak van het grote bad in zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers. (Foto: Corrie de Kluijver)

GROOT-AMMERS • Met vereende krachten is het buitenzwembad in Groot-Ammers klaar gemaakt voor het nieuwe zomerseizoen. Tijdens twee klusochtenden is er met een grote groep vrijwilligers van Vrienden van de Dompelaar hard gewerkt om alle baden en kleedkamers schoon te maken.

Ook het verfwerk en het buitenterrein is aangepakt. Komende maand wordt gebruikt voor het vullen van de baden en de laatste onderhoudsklussen. Vanaf 1 mei kan er weer gezwommen worden.