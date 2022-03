Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (Boeren Burger Beweging) bezoekt boerderij in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de Boeren Burger Beweging, bracht vrijdag een werkbezoek aan de boerderij Farm Nescio van Ad van den Berg in Bleskensgraaf.

Van daaruit riep ze minister Christine van der Wal (VVD) op om deze bijzondere boerderij ook eens te bezoeken. “Tijdens een gesprek dat we hadden gaf je aan het leuk te vinden om eens met mij mee te gaan op werkbezoek. Dat is er nog niet van gekomen, maar je zou nu langs kunnen komen. We zitten hier nog wel even.”

Van der Plas wees erop dat het Bleskensgraafse boerenbedrijf inspirerend zou kunnen werken voor het stikstofbeleid van de regering. “We zijn hier nu bij een superinnovatieve boer. Hij werkt met de Lely Sphere en als ik hem zo hoor is dat het wondermiddel om de stikstofuitstoot met zeventig procent terug te dringen. Lukt het nu niet, dan ga ik graag nog samen een keer terug om het aan jou te laten zien. Ik ga uit van een positief antwoord.”