Maatregelen in Alblasserwaard om aanrijdingen met reeën te voorkomen

ALBLASSERWAARD • Langs diverse provinciale wegen in de Alblasserwaard zijn waarschuwingsborden geplaatst en worden de bermen breder gemaaid om aanrijdingen met reeën te voorkomen.

De provincie deed dit op advies van de Wildbeheereenheden in het gebied, die signaleerden dat het aantal aanrijdingen flink toeneemt. Extra maatregelen worden nog onderzocht.

Het gaat goed met de reeën in de Alblasserwaard, maar dit heeft ook een keerzijde. Dat stelt de provincie in een persbericht. ‘Zo heeft de toename van het aantal reeën gevolgen voor de verkeersveiligheid. Waar in 2018-2019 in het gebied nog negen aanrijdingen werden geregistreerd, is dat aantal in 2020-2021 gestegen naar 33.’

Verkeer

Met name in het voorjaar (mei/juni) en in augustus verplaatsen de jonge mannetjes zich naar nieuwe territoria en ze steken dan in de schemer de wegen over. ‘Dan is er nog relatief veel verkeer op de weg, met alle gevolgen van dien.’

De Wildbeheereenheden (WBE) Alblasserwaard West en Oost hebben daarom de wegbeheerders benaderd om gezamenlijk te bekijken hoe aanrijdingen met reeën zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Rekening

Voor het voorkomen van aanrijdingen is het belangrijk dat automobilisten weten dat de reeën er zijn en er rekening mee houden dat zij zomaar de weg over kunnen steken, benadrukt de provincie.

‘Daar zijn de maatregelen dan ook voornamelijk op gericht. Zo zijn waarschuwingsborden geplaatst op locaties waar dat volgens de WBE het meest effectief is. Ook worden de bermen op sommige plekken vaker en breder gemaaid, voor beter zicht.’

Wildreflectors

De provincie en de WBE zijn nog in gesprek over andere mogelijke maatregelen, waaronder wildreflectors. De genoemde maatregelen moeten de verkeersveiligheid vergroten en passen in het faunabeheerplan reeën, dat eerder door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd.