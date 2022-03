De twintigste Magister Vini komt uit Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Na een studie van bijna negen jaar is Sjaak van de Graaf uit Groot-Ammers, één van de eigenaren van Neerlands Wijnhuis, Magister Vini geworden.

Sjaak van de Graaf uit Groot-Ammers ontving vorige week het diploma Magister Vini uit handen van voorzitter van de examencommissie, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu twintig Magistri Vini. De diploma-uitreiking vond plaats in Hotel Karel V in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst verdedigde Sjaak van de Graaf zijn scriptie ten overstaan van de Examencommissie Magister Vini en Professor Dr. Ir. Ronald ten Klooster, Professor Packaging and Management aan de Universiteit van Twente. De titel van de scriptie van Sjaak van de Graaf luidt: ‘Is er toekomst voor de glazen fles als wijnverpakking in Nederland?’.

Het examen Magister Vini is het hoogste Nederlandse wijnexamen. Degene die het examen met succes afrondt, mag de beschermde titel ‘Magister Vini’ voeren. In 2004 is het examen voor het eerst afgenomen. Met het instellen van het Examen Magister Vini werd invulling gegeven aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op SDEN-niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normeringen (SDEN).

Alleen kandidaten die het vinologenexamen (SDEN-niveau 4) of een gelijkwaardig examen met succes hebben afgelegd komen in aanmerking om deel te nemen aan het examen Magister Vini. Het begeleidingstraject wordt verzorgd door de Wijnacademie in Maarn.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele zaken. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden herkend en/of beoordeeld worden op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, bewaarpotentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte. Na het succesvol afleggen van de module-examens moet de examenkandidaat een scriptie schrijven en deze verdedigen tegenover de examencommissie Magister Vini.