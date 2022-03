Goudriaanse molen weer van de vang; open huis op 2 april

GOUDRIAAN • Na een periode van bijna twee jaar stilstand is de Goudriaanse molen weer compleet. Belangstellenden voor de molen zijn op zaterdag 2 april tussen 14.00 en 16.00 uur welkom om een kijkje te nemen bij de herstelde molen. Om 14.00 uur zal de molen door een bekende Goudriaanse inwoner weer in beweging worden gebracht.

In juni 2020 brak onverwacht een van de roeden. De kosten voor de restauratie waren aanzienlijk. Mede dankzij giften van inwoners uit de omgeving is het herstel gerealiseerd. De molen stamt uit 1779 en is qua roedelengte de grootste uit het gebied. Deze poldermolen staat aan de Molenkade in Goudriaan.