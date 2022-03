Gezellige Zonnebloemmiddag in de Vijverhof in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Afgelopen woensdagmiddag 23 maart was het eindelijk zover. De Zonnebloemgasten van de afdeling Liesveld mochten weer een gezellige middag bijwonen in de Vijverhof in Nieuwpoort.

Ballon-fotograaf Ben Bläss verzorgde een kleurrijke presentatie over ballonvaren.