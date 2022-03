Vervolg voor 100Waard: deel 3 in de maak

ALBLASSERWAARD • Tijdens een weekje fietsen in Calpe in Spanje hebben fotograaf Ferry Verheij en schrijver Bram van der Wal besloten om de boeken 100Waard en Polderberichten een vervolg te geven.

Normaliter is Calpe een heerlijk zonnig fietsoord. De beide heren kregen echter een week kletsende regen voorgeschoteld. Het bracht de heren juist dichter bij elkaar. Ze gaven aan: “Een week fietsen in dit Siberische Spanje, terwijl Nederland in de korte broek buiten speelt, leverde een prachtig akkoord, dat klonk als een klok: er gaat een opvolger van 100Waard/Polderberichten komen!”

Het fietsen in de bergen achter Calpe leverde ook het thema voor het nieuwe boek: fietsen! “Een boek dat de kleinheid en grootsheid van fietsen laat zien. Een fietsschuurtje, recreantengroepjes, scholieren op weg, een fietsenmaker, kids in de bakfiets, een kampioen die vertelt”, beloven de beide mannen.

De heren maakten ook een komisch statement op het strand van Benidorm. “We moeten af van dat dilettanten-fietsimago van ons, we willen er gewoon bij horen. Na 6368 hoogtemeters in 400 km in de regen, zetten we een stap naar het serieus amateurisme: we gaan onze benen scheren… Er zijn meer prutsers die met gladde benen rijden, waarom wij niet?! Nu nog een plek met enig allure zoeken. Deze plaats werd gevonden in Benidorm en onze afspraak kent de naam ‘Het Akkoord van Benidorm’: Ferry en Bram maken de 100Waard-reeks compleet. De kaften van de boeken zijn immers pas één geheel bij een derde deel.”

Dit alles werd gevolgd door een ludieke waarschuwing aan de pensionado’s en suffende oudjes in Benidorm: “Geef het leven niet op, maak iets moois!” Het wachten is dus op het najaar van 2023 als het boek in de regiowinkels ligt.