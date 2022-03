Na twee jaar eindelijk weer straatverkoop in Meerkerk

MEERKERK • Door de diverse coronamaatregelen moest Meerkerk het in 2020 en 2021 stellen zonder hun straatverkoop. Na een noodgedwongen afwezigheid, staat de straatverkoop in Meerkerk nu weer op de agenda. Zaterdag 9 april kan overtollig huisraad, kleding, boeken en nog veel meer weer worden aangeboden.

“Van 08.00 tot 14.00 uur zal het weer gezellig druk zijn in ons dorp”, heeft Jacomine Janssen al voorpret. Samen met Tolien Tersteeg en Corine Nijmeijer heeft ze de organisatie weer opgepakt.

Al 70 aanmeldingen

“Het gaat best, we merken dat iedereen zijn spulletjes weer kwijt wil. Inmiddels hebben zich al 70 verkopers aangemeld. We hopen de 100 aan te tikken, net als tijdens de eerdere edities.”

De animo onder de Meerkerkers is, na de vervelende coronatijd dus groot. “Maar bovenal, de mensen willen erop uit en zijn het stilzitten meer dan zat. En willen elkaar weer ontmoeten en spreken. En dat kan ook prima. De verkoop vindt namelijk plaats in de buitenlucht. Bij mensen in de voortuin, vanuit de garage, op de oprit of in een grasveldje. Zo doet de Vijverhof voor het eerst ook mee.”

Schoolpleinen en speeltuintjes

Natuurlijk zijn ook de twee schoolpleinen en enkele speeltuintjes weer opengesteld en toegankelijk. “Speciaal voor verkopers die thuis minder ruimte hebben, maar ook voor niet-Meerkerkers die iets willen verkopen. Wij zijn in ieder geval blij dat het weer kan. Iedereen krijgt een plattegrond mee. Daarnaast werken we nog aan een app, waarmee je met de mobiele telefoon in de hand via een QR-code langs alle verkooppunten kan lopen.”

Aanmelden kan via de facebookpagina Straatverkoop Meerkerk of via straatverkoopmeerkerk@gmail.com danwel met een belletje naar 06–12382052.