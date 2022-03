Schrijfster Janny den Besten uit Nieuw-Lekkerland: vol inspiratie en schrijfplezier

NIEUW-LEKKERLAND • Haar lijst met uitgegeven boeken blijft maar groeien. Janny den Besten ziet deze maand haar 25ste en 26ste boek in de schappen liggen.

De gepensioneerde juf besteedt nog altijd bijna dagelijks haar ochtend aan het schrijven van haar verhalen. “Ik zit boordevol ideeën en geniet ervan om deze in verhalen te verwerken.” En als het even niet lukt? “Dan bid ik en probeer het opnieuw.”

Met een boek in haar handen, zittend aan tafel in haar woonkamer, waar een wand volledig wordt versierd met boeken, leest ze een stuk voor. De gevulde boekenkast is iets wat je verwacht wanneer je het huis van een schrijfster binnenstapt. Wat de kast bij Janny zo leuk maakt zijn de planken aan de linkerkant: deze staan vol met haar eigen geschreven werk. Minimaal 25 boeken. Van kinderboeken naar boeken voor young adults en romans. En daar komt nu dus weer een tweetal bij.

Jens en Jolien

Kinderboek Jippie Vakantie is het negende deel uit de serie van de tweeling Jens en Jolien. De broer en zus gaan op fietsvakantie maar vinden dit zo saai dat ze hun eigen challenge verzinnen. Ze besluiten pechmomenten te gaan sparen. Wat volgt is weer een spannende tocht vol humor.

Het tweede boek wat deze maand verscheen, is Vandaag ben ik de bruid, een vervolg op het boek Bruidsjurk op zolder. Een young-adultroman waarin Pam haar huwelijk op het laatste moment niet door ziet gaan en haar leven opnieuw in moet kleuren.

Christelijk karakter

Hoe meer zinnen Janny voorleest hoe meer ontspannen ze wordt en hoe groter haar glimlach. Het stuk wat ze voorleest laat zien dat de boeken van Janny een christelijk karakter hebben. “Ik schrijf niet per se om mensen over te halen om te gaan geloven. Ik schrijf puur om mensen te laten genieten van een goed boek. Maar mijn geloof in God is iets wat in mij zit, wat ik ben en waar ik mijn kracht en energie uit haal. Dan komt dat er als vanzelf uit op papier.”

Ze begon met een autobiografisch boek in 2009, inmiddels staan er dus diverse kinderboeken en romans op haar naam. “Ik wissel het af. De kinderboeken zorgen voor lucht en vrolijkheid. De andere boeken bevatten een bepaald thema waar ik research voor doe en spelen zich af in werelden waar ik induik.” Het is de afwisseling wat haar zo productief houdt en waardoor ze er plezier in houdt. “Want moeilijkere of zwaardere onderwerpen aansnijden is mooi, maar humor vind ik toch ook wel erg belangrijk.”

Inspiratie

Haar twee zoons en schoondochters, zinnen die ze op straat hoort, onderwerpen waarover ze leest: de inspiratie voor haar verhalen komt op verschillende manieren naar haar toe. Ook haar redacteur bij uitgeverij De Banier tipt haar over thema’s. Janny den Besten schrijft graag in een themareeks.

Zo gaat de vlinderreeks over de vakantiekoloniehuizen waar vroeger de zieke kinderen naartoe werden gebracht en staat trouwen in de aandacht bij de hoofdpersonen in de reeks over Pam. Maar aan die laatste reeks is met het verschijnen van het nieuwe boek een einde gekomen. “Inmiddels ben ik alweer bezig met een nieuw onderwerp en ben ik in gesprek met mensen waarbij ik weer treed in een volledig andere wereld.”

Jippie Vakantie en Vandaag ben ik de bruid zijn vanaf nu te verkrijgen in de diverse boekwinkels. “Ik heb ze natuurlijk zelf ook al zien liggen, want dat blijft iedere keer leuk.”