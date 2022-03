Nieuwe lichting enthousiaste vrijwilligers voor Home-Start Molenlanden

MOLENLANDEN • Elf enthousiaste mensen hebben op dinsdag 22 maart de Home-Start cursus beëindigd. Zij kregen van Anouk Groenen, Adviseur Mens & Samenleving van de gemeente Molenlanden, hun certificaat uitgereikt.

De nieuwe vrijwilligers staan klaar om hun aandacht, tijd en kennis te delen met gezinnen die een lastige periode doormaken. Zij doen dit wekelijks één dagdeel gedurende maximaal een jaar. Dit kan al vanaf je zwangerschap en tijdens de jaren van opvoeden tot je jongste 18 jaar is. Door een luisterend oor, praktische steun en vriendschappelijk contact komen ouders in hun kracht en kunnen weer genieten van hun gezin.

“Wij willen voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot grotere problemen”, aldus de organisatoren van Home-Start. De ondersteuning is gratis en de vraag van de ouders is leidend. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, kijken en denken mee of ontlasten ouders door de kinderen aandacht te geven. Ouders mogen zichzelf aanmelden of via een verwijzer, zoals een medewerker van het consultatiebureau, school, kinderopvang en huisartsen.

Ondersteuning aanvragen kan via 06-30565381 of a.dekok@humanitas.nl.