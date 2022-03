Nieuw vrijwilligersplatform VHLvoorelkaar verzamelt initiatieven en hulpvragen voor vluchtelingen

VIJFHEERENLANDEN • Mensen bieden massaal hulp aan voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. VHLvoorelkaar verzamelt alle hulpacties en initiatieven en brengt vraag aan aanbod samen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Naast donaties van geld en spullen, kunnen inwoners zich ook aanmelden als vrijwilliger. Hulporganisaties kunnen zo makkelijk hulp vinden waar en wanneer dat het hardst nodig is. Inwoners en organisaties kunnen hun initiatief, hulpvraag of oproep gratis plaatsen.

Via VHLvoorelkaar je steentje bijdragen

Er is een enorme bereidheid zichtbaar van organisaties en inwoners die willen helpen. Veel mensen uit Vijfheerenlanden zijn op zoek naar hulpacties waar ze hun steentje aan bij kunnen dragen. ‘’Met het platform VHLvoorelkaar.nl bieden we één centrale plek waar alle vraag en aanbod bij elkaar staat.’’, aldus Simone Visser, coördinator VHLvoorelkaar.

Overzicht van helpende handen

Wil jij je handen uit de mouwen steken door iets doen voor mensen die op dit moment in nood zitten? Bekijk op www.vhlvoorelkaar.nl/vluchtelingenhulp-oekraine waar jouw hulp het hardst nodig is. “Het is fantastisch dat er al zoveel initiatieven zijn gestart! Wij willen deze graag bundelen om het voor iedereen, zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant, makkelijker te maken.”

Het platform e-matcht op het moment dat er passende hulpvragen of activiteiten online komen. Ook kunnen hulporganisaties makkelijk mensen benaderen om te helpen.

Matchen van vraag en aanbod

Het matchen van vraag en aanbod waar dit het hardste nodig is, is voor VHLvoorelkaar.nl niet iets nieuws. Simone Visser: “Wij matchen wekelijks tientallen mensen aan passend vrijwilligerswerk én hulpvragen van mensen.’’ Ook tijdens de coronacrisis werd het platform gebruikt als centrale plek voor het verzamelen van vraag en aanbod. ‘’Onze tools en ervaring zetten we graag in voor situaties waarbij dit het hardste nodig is. Ook nu is het mooi een bijdrage te kunnen leveren voor (Oekraïense) vluchtelingen.’’

VHLvoorelkaar is het nieuwe vrijwilligersplatform voor de hele gemeente Vijfheerenlanden. Voorheen was men actief in de oude gemeente Vianen, onder de naam Vianenvoorelkaar.