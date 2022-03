Oekraïense kinderen krijgen volgende week al onderwijs in Meerkerk

MEERKERK • De 34 kinderen onder de Oekraïense vluchtelingen die momenteel worden opgevangen in het gemeentehuis in Meerkerk krijgen vanaf aankomkende maandag verschillende vormen van onderwijs. De peuters krijgen een peuterspeelzaal op het gemeentehuis zelf, terwijl voor de oudere kinderen ruimte wordt gemaakt op CBS De Rank en OBS De Springplank in Meerkerk.

Er zijn zes kleuters tussen de vier en zes jaar oud, die in zullen stromen op De Rank en gewoon mee zullen draaien met de reguliere klassen. Daarnaast zijn er 25 leerlingen tussen de zeven en elf jaar oud die een apart lokaal krijgen op De Sprinkplank en daar voornamelijk aan de slag zullen gaan met de Nederlandse taal.

Voor hen geldt dat ze de gehele week in de ochtend les krijgen tot aan de zomervakantie. Daarna zouden ze dan instromen bij de reguliere klassen, verdeel over De Rank en De Springplank.



Voor de groep die ouder is en in aanmerking komt voor de middelbare school is de gemeente nog aan het kijken naar een oplossing. Hierover is men in gesprek met stichting Ithaka.

Onderwijzers met didactische achtergrond

De lessen worden gegeven door in totaal zeven vrijwilligers met een didactische achtergrond. Dit zijn bijvoorbeeld gepensioneerde onderwijzers die graag willen helpen. De moeders van de kinderen hebben gisteren de lokalen schoongemaakt en ingericht.

Vandaag kunnen de moeders en kinderen zich inschrijven en vinden er intakegesprekken plaats, waarna morgen een kennismaking volgt met de moeders van andere kinderen. Nu is men druk met het opstellen van de lesprogramma’s.