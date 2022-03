Molenlanden start plannen voor zes woonwagenstandplaatsen in Arkel

ARKEL • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft het ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Dorpsweg Arkel’ in procedure gebracht.

Het is de bedoeling dat er met dit plan zes extra woonwagenstandplaatsen gerealiseerd kunnen worden aan de Dorpsweg in Arkel.

Uitbreiding van het aantal standplaatsen en woonwagens is nodig door natuurlijk verloop van de woonwagenfamilie. In eerste instantie worden drie extra plaatsen gerealiseerd en in de nabije toekomst zullen nog drie extra plaatsen volgen.

In totaal worden 12 woonwagens toegestaan op de locatie, dit was 5 in het huidige bestemmingsplan, dat de gemeente nu dus wil aanpassen.

Tot slot wordt de bestaande nissenhut verplaatst en opgenomen op de verbeelding, ten behoeve van opslag/bergruimte.

De termijn voor de procedure bedraagt zes weken. Als er geen bedenkingen binnenkomen, neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de uitbreiding van de woonwagenlocatie in Arkel.