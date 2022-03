Rechter: streep door besluit Molenlanden last onder dwangsom arbeidsmigranten Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De rechter floot deze week de gemeente Molenlanden terug. Het opleggen van een last onder dwangsom aan de familie De Knegt voor het op een illegale manier verhuren van een woning in Wijngaarden aan arbeidsmigranten had niet mogen gebeuren.

Het ging daarbij om een huis aan de Dr. Ingelsestraat. De last onder dwangsom van 1.500 euro per week werd al opgelegd op 5 mei 2021, maar de uitvoering werd vanwege de bezwaren van de familie De Knegt steeds opgeschoven. En woensdag vernietigde de rechter het besluit van het Molenlandse gemeentebestuur.

Daarbij baseerde de rechter zich op het nieuwe beleid van de gemeente waarbij in een zogenaamd voorbereidingsbesluit is vastgelegd om voorwaarden te stellen aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens Molenlanden was de situatie in de woning in Wijngaarden daarmee in strijd en dus illegaal.

Herkomst

De rechter veegde dat van tafel. Doorslaggevend daarbij is dat in het voorbereidingsbesluit de term arbeidsmigrant verwijst naar een inwoner van een ander land die tijdelijk in Nederland verblijft om hier te werken. ‘Het opnemen van herkomstcriteria is niet toegestaan’ zo staat in de uitspraak. ‘Daarom laat de voorzieningenrechter dit artikel van het voorbereidingsbesluit buiten toepassing. Dit houdt in dat ten tijde van het besluit geen verbodsbepaling gold.’

Door het wegvallen van het verbod past het onderbrengen van de arbeidsmigranten in de woning aan de Dr. Ingelsestraat volgens de rechter in het Molenlandse bestemmingsplan. ‘Er is dus geen sprake van een overtreding, zodat verweerder (de gemeente Molenlanden, red.) niet bevoegd was om de last onder dwangsom op te leggen.’

Door zich te baseren op het bestemmingsplan kwam de rechter overigens niet meer toe aan de beoordeling of de regeling van de gemeente Molenlanden ook in strijd zou zijn geweest met het Europees Recht.

Leefbaarheid

De uitspraak van de rechter betekent hoogstwaarschijnlijk het sluiten van een dossier dat in december 2020 geopend werd, toen het gemeentebestuur op basis van een inspectie concludeerde dat de regels werden overtreden. Ruim een jaar later blijkt dat dus niet het geval te zijn. “We gaan de uitspraak van de rechtbank nog verder bestuderen, maar naar verwachting zal de gemeente niet in hoger beroep gaan’, stelt een woordvoerster van Molenlanden.

Het gemeentebestuur gaat de komende tijd onderzoeken hoe deze uitspraak het opgezette beleid ten aanzien van arbeidsmigranten beïnvloedt. “Onze beleidsnotitie is onder andere gericht op het mogelijk maken van een goede kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van arbeidsmigranten in Molenlanden, die past bij de behoefte en schaal van de dorpen/stad in Molenlanden. We gaan nader onderzoeken hoe we deze beleidsdoelstellingen vorm kunnen geven in het licht van deze uitspraak.”

Schitterend huis

Namens de familie De Knegt laat Carel de Knegt weten dat wat hem betreft de gemeente van begin af aan de plank heeft misgeslagen: “De beleidsnotitie van de gemeente zegt dat Molenlanden streeft naar kwantitatieve en kwalitatieve goede huisvesting. In de Dr. Ingelsestraat 9 is hieraan meer dan voldaan. Het is een schitterend huis. Als je hier moet wonen is dat geen straf. Niet naar Nederlandse en al helemaal niet naar Poolse standaard. Ondanks dat bleef men volkomen doof voor onze onderbouwde argumenten. Dat baart mij zorgen “



Hij vervolgt: “De gemeente is zo verzekerd van zichzelf dat er meteen al gesproken wordt van ‘illegale huisvesting’ en ‘brandgevaarlijke situaties’. Terwijl er sprake is van een gewone groep mensen die, deels in familieverband, samenleeft. Ze nemen zelfs niet de moeite na te gaan wie daar wonen. Terwijl dat hun wettelijke taak is.’



Burgemeester

De Knegt is ervan overtuigd dat de burgemeester niet wist wat hij tekende toen hij de last onder dwangsom van zijn handtekening voorzag. “Ik daag hem uit voor een discussie over artikel 45 EU verdrag.”

“Zelfs de politiek was doof. Ik heb een collega-raadslid uit de tijd oen ik in de gemeenteraad van Graafstroom zat, Bert Moret, de hele zaak voorgelegd. De VVD had geen belangstelling. Wat gaat er nog meer mis in Molenlanden? Deze zaak is slechts een enkele oprisping. Toevallig zaten er een vijftal juristen klaar om deze zaak te behandelen. Welke burger heeft dat?”