Directeur gemeente Vijfheerenlanden over Oekraïense vluchtelingen: ‘Welwillendheid om te helpen is enorm’

MEEKERK • Stefan Vreeburg is directeur van de gemeente Vijfheerenlanden en coördineerde het hele proces om de Oekraïense vluchtelingen hier te krijgen en om het gemeentehuis in Meerkerk klaar te maken voor hun komst.

“Toen we eind februari de signalen opvingen dat Oekraïners hun land wilden verlaten en bereid waren ook naar Nederland te komen, zijn we gaan nadenken wat wij zouden kunnen doen om te helpen”, vertelt Vreeburg. We wilden niet wachten tot er landelijk beslissingen waren genomen, maar hebben initiatief genomen en lef getoond.”

Paar dagen de tijd

Vanaf het moment dat de gemeente Vijfheerenlanden besluit om de vluchtelingen op te gaan vangen in het gemeentehuis heeft men maar een paar dagen om dit in gereedheid te brengen. Talloze medewerkers van de gemeente, vrijwilligers, sponsors en bedrijven uit de omgeving helpen mee om dit te realiseren.

Vreeburg: “De bereidheid van zowel onze eigen medewerkers, als mensen van buitenaf, om iets te doen was en is enorm. We hadden bijvoorbeeld een loodgieter nodig om het leidingwerk in orde te maken voor sanitaire voorzieningen. Vanaf het moment dat we het vroegen hebben ze binnen een dag gehandeld. Ze hebben andere klussen verplaatst of zijn het in hun eigen tijd komen doen.”

Volop vrijwilligers

Sowieso willen veel inwoners de gemeente helpen. “We krijgen dagelijks zo’n 300 mailtjes van mensen die willen helpen in verschillende vormen. Alles bij elkaar zijn er zo’n 200 vrijwilligers bij dit hele project betrokken. Het geeft ontzettend veel energie om te merken dat mensen zo graag willen helpen.” Inmiddels hangen andere gemeenten aan de telefoon om te vragen hoe men het hier allemaal heeft geregeld en om advies in te winnen.

“We willen er nu voor zorgen dat iedereen hier zo snel mogelijk weer een beetje kan leven. De mensen hier geven zelf aan heel graag te willen werken, dus we zijn bezig met het regelen van een BSN nummer, zodat ze zich ingezetenen van dit land mogen noemen en aan de slag kunnen. Ook zijn we bezig met onderwijs voor de kinderen. Hier zijn we al over in gesprek met de lokale scholen. We doen alles om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen zich hier thuis en welkom voelen.”