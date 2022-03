Dit moet je weten over direct mail marketing!

Veel ondernemers kunnen moeite hebben met het adverteren van hun bedrijf. Hoewel dit grotendeels te wijten kan zijn aan een overvloed aan concurrentie in hun niche, is een van de belangrijkste drijfveren dat ondernemers vaak niet weten welke vorm van marketing ze moeten gebruiken. Dit komt omdat er een behoorlijk aantal is om uit te kiezen, met elk zijn voor- en nadelen.

Een waarvan bewezen is dat deze populair is, is direct mail marketing. Ondanks dat het al geruime tijd relatief gebruikelijk is, realiseren veel mensen zich misschien niet hoe gunstig het voor hun bedrijf kan zijn. Met de mogelijke impact die het op je bedrijf kan hebben, is het de moeite waard om te kijken hoe de advertentiestrategie werkt en hoe je er ten volle van kunt profiteren. Hierover kun je meer lezen in de rest van dit artikel!

Wat is direct mail marketing?

Direct mail marketing is precies hoe het klinkt en omvat het verzenden van correspondentie naar een potentiële klant in de hoop hen te overtuigen je product of dienst te kopen. Dit bestaat meestal uit een brief of ansichtkaart met het logo van je bedrijf, contactgegevens en een beschrijving van je product of dienst. Desondanks zijn er meer opties bij een commerciële mailing , je kunt het helemaal zelf ontwerpen aan de hand van je eigen wensen.

Welke soorten direct mail marketing zijn er?

Als veel mensen de term ‘direct mail marketing’ horen, denken ze intrinsiek aan fysieke brieven. Hoewel dit een van de meest voorkomende typen is, is het verre van de enige. Er zijn een paar voordelen aan dit type, zoals een verbeterde open rate , hoewel het verschillende nadelen biedt, zoals kosten. Als gevolg hiervan zijn veel marketingprofessionals overgegaan op verschillende andere soorten direct mailmarketing. Een van de meest populaire hiervan zijn nieuwsbrieven, die de laatste jaren in populariteit zijn toegenomen. Dit komt vooral omdat het vaak veel kosteneffectiever kan zijn dan fysieke post, hoewel het meer tijd kan vergen om in elkaar te zetten.

Naast deze zijn er nog een paar andere direct mail-marketingtypen, waaronder:

Zelfmailers; Dit zijn meestal brochures of ansichtkaarten waarvoor geen envelop hoeft te worden verzonden, waardoor de kans groter wordt dat een ontvanger uw bericht ziet.

Catalogi; Deze kunnen een grote verscheidenheid aan producten presenteren, wat hun belangrijkste voordeel is. Ze kunnen echter vaak veel duurder zijn om te produceren.

Pakketjes; Deze komen meestal naast alle online bestellingen en bevatten meestal brieven en ander marketingmateriaal dat klanten aanmoedigt om opnieuw te kopen. Pakketten kunnen ook een verscheidenheid aan gratis monsters bevatten, wat een van de grotere gebieden is waar ze worden gebruikt.

Wanneer direct mail marketing gebruiken?

Hoewel direct mail marketing effectief kan zijn, is het misschien niet iets dat wordt aanbevolen in bepaalde situaties of met specifieke niches. Er zijn echter een paar gelegenheden waarbij je mogelijk je voordeel kunt doen met de praktijk. Misschien wel de meest opvallende hiervan is wanneer je een nieuw product of nieuwe dienst of zelfs een evenement wilt promoten. Daarnaast is het wanneer je merkbekendheid wilt opbouwen bij een specifieke groep mensen of in een bepaald gebied. Veel hiervan is omdat het een effectieve manier kan zijn om bewustzijn op te bouwen in een zeer gericht gebied of binnen een specifieke groep mensen. Dit kan ook werken om veel klanten aan je producten of diensten te herinneren.