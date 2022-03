DoeMee! en SGP samen in college niet uitgesloten, maar: ‘Lastig uit te leggen aan onze achterban’; Willem Gradisen informateur

MOLENLANDEN • Willem Gradisen (67), burgemeester van Mook en Middelaar en eerder waarnemend burgemeester van Liesveld (in aanloop naar de fusie met Graafstroom en Nieuw-Lekkerland), zal volgende week woensdag worden aangesteld als informateur in Molenlanden. Alle partijen steunen zijn kandidatuur. Gradisen zal deze week al de eerste gesprekken voeren.

Alle partijen werden zaterdag, één op één, ontvangen door DoeMee! Molenlanden, de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. “Het zijn open, constructieve en verrassende gesprekken geweest”, zegt DoeMee!-lijsttrekker Joke van de Graaf. “Verrassend in die zin dat nieuwe inzichten zijn ontstaan over mogelijke coalities. Maar verder kan ik daar nog niets over zeggen.”

Lastig uit de leggen

Het is volgens Van de Graaf niet zo dat er sinds zaterdag al wordt voorgesorteerd. “Alle partijen zijn nog in beeld, er tekent zich nog niets af. Het zal sowieso een lastige klus worden. Met de andere winnaar en tweede partij van Molenlanden, de SGP, hebben we de twee uiterste flanken van de Molenlandse politiek te pakken. Of we samen met de SGP in een college kunnen? Dat hangt af van de verschillen die we tegenkomen. En aan onze achterban is het wellicht lastig uit te leggen; het zal in elk geval heel wat vragen van ons. Hoe dan ook ligt alles nog open. We doen het stap voor stap. De informateur zal nu verder gaan verkennen.”

Gradisen wordt dus woensdag 30 maart officieel aangesteld als informateur. Die avond bespreekt de nieuwe gemeenteraad ook de werkwijze en de planning.

Vingers niet aan branden

Ook volgens DoeMee!-duolijsttrekker Berend Buddingh’ is er nog geen sprake van een motorblok, dat zich bij de vorige verkiezingen in 2018 wel snel aftekende met DoeMee! en CDA. “Het wordt niet eenvoudig”, beaamt Buddingh’. “Daar gaan we zelf onze vingers niet aan branden, we hebben er echt een informateur voor nodig.”