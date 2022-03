Vierde Meerkerk Schaakt toernooi op zaterdag 9 april

MEERKERK • Meerkerk Schaakt en de Plus Supermarkt organiseren op zaterdag 9 april het vierde Meerkerk Schaakt Open.

De wedstrijden worden gespeeld in Dorpshuis De Linde aan de Lindenstraat 1 in Meerkerk. De zaal gaat open om 13.00 uur en de start is om 14.00 uur. Aanmelden kan vanaf 13.30 uur. De prijsuitreiking is om 17.00 uur. De kosten voor deelname bedragen 5 euro.

Aanmelden kan door een appje te sturen naar 06-12203126 of door te mailen naar meerkerkschaakt@gmail.com. Het is belangrijk om daarbij naam, club, rating en leeftijd te vermelden. Aanmelden graag voor 8 april.

Deelnemers worden in gedeeld op speelsterkte in een zeskamp. Er zijn vijf rondes van 10 minuten. In elke groep van zes worden drie prijzen vergeven. Er zijn extra prijzen door een verloting, die tijdens het toernooi gehouden zal worden.