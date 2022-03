Drukbezochte open dag bij TTA en Lowpad in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De open dag van TTA en Lowpad in Bleskensgraaf is zaterdag door honderden mensen bezocht. De bedrijven hadden de deuren geopend voor het publiek en gaven live demonstraties.

Bij Lowpad konden bezoekers meer te weten komen over de mobiele robots en slimme logistieke software die hier ontwikkeld worden. Bij TTA maakte vooral de indrukwekkende verspaningsafdeling en de hightech robots die in bedrijf waren veel indruk. “Gaaf dat er zulke innovatieve bedrijven hier in de polder gevestigd zijn”, aldus een bezoeker.

Speciale aandacht was er voor werkzoekenden. De bedrijven, beiden onderdeel van Eurogroep, zijn sterk groeiend en zoeken volop nieuwe medewerkers. Heb je de open dag gemist, maar ben je benieuwd naar de vacatures bij TTA en bij Lowpad, bezoek dan de website www.eurogroepjobs.com.