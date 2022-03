Scootmobielactief uit Lexmond Scoozy dealer voor midden Nederland

LEXMOND • Scootmobielactief in Lexmond is nu ook dealer van Scoozy, voor midden Nederland. Deze scootmobiel 2.0 zit boordevol innovaties.

Belangstellenden zijn welkom om de Scoozy in de showroom te komen bekijken. Maar met de Scoozy adventure tour, kan scootmobiel nu ook getest worden tijdens een uitgebreide proefrit in de natuur.

Wie op zoek is naar een scootmobiel als een modern, veilig vervoersmiddel waar men overal mee kan komen en mee gezien wil worden, dan is de Scoozy C leuk om te ontdekken: een moderne allroad scootmobiel met een actieradius tot wel 100 kilometer. Scoozy ligt als een huis op de weg zodat men moeiteloos over zowel verharde als onverharde paden rijdt. De grote wielen geven samen met krachtige aandrijving maximale stabiliteit en tractie op elke ondergrond.

Proefrit in de natuur kan gedaan worden op maandag 11 april tussen 10:00 en 16:00 uur bij Landgoed Amelisweerd (Theehuis Rhijnauwen) in Bunnik. Aanmelden kan via www.scoozy.nl/event of via telefoonnummer 0347-345088.