‘Mister Fokveedag’ Arie de Kock neemt afscheid

HOORNAAR • Arie de Kock heeft zaterdagavond afscheid als Fokveedag-organisator. Maar liefst 21 edities had hij het beheer over onder meer het terrein en de samenstelling van de catalogus.

Voorzitter Johan de Groot bestempelde Arie de Kock, die ooit als parkeerhulp begon, als ‘Mister Fokveedag’. “Je betrok iedereen erbij, dat was jouw kracht. Je kon uitstekend improviseren en je dacht in oplossingen.” Andere trefwoorden die op de Giessenburger van toepassing zijn, zijn volgens De Groot: ijverig en teamleider.

Als opvolger van Koos de Bruijn werd Arie de Kock destijds meteen in het diepe gegooid, want bij zijn eerste Fokveedag moest gelijk het natplan uit de kast. De Groot: “Het slagen van de Fokveedag stond bij jou altijd op nummer 1.”

Kokervisie

Arie de Kock zei zijn werkzaamheden voor Fokveedag Boerenlandfeest ‘altijd met veel plezier’ te hebben gedaan. “Ik nam er drie weken vrij voor. Maar de laatste tijd begon ik me te ergeren aan de regelgeving en kreeg ik voor mijn gevoel een kokervisie. Dan is het tijd om te stoppen, tijd voor verandering.”

Opvolging

Het bestuur van Fokveedag Boerenlandfeest is druk bezig met de opvolging van Arie de Kock. Zijn taken zullen waarschijnlijk onder twee personen worden verdeeld. “We hebben hiervoor mensen op het oog. Het is nog niet definitief rond, maar dat komt goed”, kijkt voorzitter Johan de Groot met vertrouwen naar de toekomst.

Fokveedag Boerenlandfeest beleeft dit jaar haar 108-ste editie.