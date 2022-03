Koeiendans bij Scheiwijk Zuivel aan de Nieuweweg in Schelluinen

SCHELLUINEN • Zaterdagmiddag 26 maart om 12.00 uur zullen bij de boerderij van Scheiwijk Zuivel aan de Nieuweweg in Schelluinen de staldeuren weer open gaan. Zoals elk jaar gaan dan de koeien dansend en springend de wei in.

Belangstellenden die dit prachtige schouwspel van dichtbij willen meemaken, zijn van harte uitgenodigd. Naast de Koeiendans is er ook een minimarkt met diverse kraampjes. Ook kan men genieten van een heerlijk bakje koffie of thee, en is er overheerlijk romig ijs om te proeven van de Jersey koeien. Voor de kinderen is er ook voldoende te beleven. Zo zijn er diverse spellen te doen en kan men zelfs een rondje meerijden op de trekker. De volledige opbrengst van de dag is ten bate voor Ontwikkelingswerk in Azië.

De boerderij is gelegen aan de Nieuweweg 20 in de gemeente Gorinchem op de weg tussen Schelluinen en Hoornaar.