Comfortabele kleding maakt een opmars tijdens het thuiswerken

Tips voor comfortabele kleding voor tijdens het thuiswerken

Comfortabel kleding heeft een echte opmars gemaakt tijdens het thuiswerken. Veel mensen voelen zich namelijk een stuk fijner als ze werken in comfortabele kleding. Denk bijvoorbeeld aan een nachthemd voor dames met een warme trui erover of een blazer. Welke kleding is dan comfortabel en heeft tegelijkertijd een nette uitstraling? In dit artikel voorzien wij je van tips omtrent comfortabele kleding voor tijdens het thuiswerken.

Ga voor oversized

Thuiswerken in strakke of te korte kleding is niet erg fijn. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van een fijne oversized blouse? Dit is namelijk een item wat je ook gewoon naar kantoor aan kunt trekken. Het is super comfortabel, je kunt het gewoon aan tijdens een online meeting en ook als er een pakketje wordt bezorgd, kun je zonder schaamte de deur openen. Ook kun je er van alles onder dragen. Doe een lekkere losse broek eronder aan of draag, wanneer je blouse lang genoeg is, gewoon geen broek. Er zijn diverse soorten blouses verkrijgbaar, waardoor je ongetwijfeld snel een nette oversized blouse zal vinden.

Ga voor een een co-ord joggingset

Ook loungewear voor dames is perfect als je lekker thuis aan het werk bent en de hele dag niet de deur uit gaat. Er zijn zelfs speciale co-ord joggingsets waar je wel gewoon de deur mee uit kunt. Deze loungewear is perfect op elkaar afgestemd en geeft je toch een goede uitstraling. Perfecto om te dragen tijdens een vergadering via Zoom of Teams of als je even snel de deur uit gaat tijdens de pauze.

Doe een blazer aan

Zorg ervoor dat je niet geheel in pyjama werkt, want dit zal je productiviteit niet ten goede komen. Je zal namelijk in een relaxte sfeer terechtkomen, waardoor je je eerder vermoeid voelt. Trek je kleding aan die je ook naar je werk aan zou doen, dan zal je een stuk productiever worden. Je hoeft niet meteen geheel in pak voor de computer te zitten, maar een simpele blazer maakt al een groot verschil. Doe bijvoorbeeld een lounge outfit aan met daaroverheen een blazer en zorg hierbij voor een mooi geheel.

Denk ook aan warme voeten

Heb je koude voeten als je achter de laptop of computer aan het werk bent? Zorg er dan voor dat je ze niet opwarmt met sloffen, maar toch de schoenen aandoet die je normaal ook draagt naar het werk. Ook dit heeft namelijk een positief effect op jouw productiviteit en zorgt ervoor dat je je fitter en meer alert voelt.