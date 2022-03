Parkeren in de grote steden: goedkoper dan je denkt!

Parkeren in de grote steden heeft het imago vooral heel duur te zijn. De meeste mensen vrezen er daarom een beetje voor om de auto naar een grote stad te pakken. Niemand zit te wachten op tientallen euro’s aan parkeerkosten. Zeker niet in een tijd waar alles al veel duurder lijkt te worden. Een leuk uitstapje is dan ineens niet meer zo aantrekkelijk.

Gelukkig hoeft parkeren in een grote stad helemaal niet zo duur te zijn als je denkt. Parkeren Rotterdam , Utrecht, Amsterdam of Den Haag kan zelfs heel voordelig. Als je maar weet waar je op moet letten.

Wil jij, nu de meeste maatregelen weer versoepeld zijn, binnenkort opnieuw een grote stap bezoeken? Maar wil je liever niet te veel kwijt zijn aan parkeerkosten? Geen probleem! Met de volgende tips weet jij voortaan eenvoudig te besparen.

Parkeer bij een P+R

Bij alle grote steden kun je gebruik maken van een zogenaamde P+R. Dit staat voor Park & Ride. De bedoeling is dat je hier alleen parkeert als je verder reist met het openbaar vervoer. Op die manier proberen steden te voorkomen dat de stad te druk wordt met auto’s. Voor jou als parkeerder ook een groot voordeel. Parkeren bij een P+R is relatief goedkoop. Vaak maar enkele euro’s om een hele dag te staan. Bovendien sta je binnen mum van tijd in het centrum. Het openbaar vervoer is in deze steden uitermate goed geregeld. Het kaartje voor het openbaar vervoer krijg je er bij het parkeren ook nog eens gratis bij. Ideaal dus en een goede manier om extra kosten te besparen. Enige nadeel is wel dat je er hierdoor iets langer over doet om in de stad te komen. Wanneer je echter in de spits rijdt, is dit vaak nog goedkoper dan wanneer je in de stad een parkeerplekje probeert te zoeken.

Parkeren in de woonwijken

Op doordeweekse dagen is het vaak goedkoper om in de woonwijken te parkeren. Soms is dit gratis, maar in de meeste gevallen moet je hier wel wat geld in een parkeermeter gooien. Wanneer je echter niet van plan bent om te lang te blijven, is dit doorgaans goedkoper dan wanneer je je auto in een parkeergarage vlak bij je bestemming zet. Houd er wel rekening mee dat je in sommige woonwijken enkel mag parkeren met een vergunning. Zoek daarom van tevoren uit waar je wel en juist niet mag parkeren. In de weekenden is het doorgaans sowieso niet toegestaan om in de woonwijken te parkeren.

Aan de rand van de stad

Vind je het geen probleem om een keer wat verder te lopen voordat je op de plaats van bestemming bent aangekomen? Dan kun je er ook voor kiezen om aan de rand van de stad te parkeren? Hier zijn vaak zelfs nog parkeerplekken waar je geheel gratis kunt staan. Zeker wanneer je over een goed opgeladen OV-chipkaart beschikt is dit een prima alternatief. Meestal is het goedkoper om vervolgens nog een bus of de metro te pakken. Gelukkig is het openbaar vervoer in de grote steden vaak heel goed geregeld, waardoor je alsnog binnen mum van tijd in de stad bent.