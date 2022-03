Wat houdt een dagvaarding in?

Een dagvaarding is iets waar niemand op zit te wachten. Mocht je er wel een keer mee in aanraking komen, dan is het wel zo fijn dat je exact weet wat je moet doen. Wat houdt een dagvaarding precies in? Wij vertellen je er meer over in dit blog. En daarbij ook direct waar je rekening mee moet houden, of welke stappen je moet ondernemen wanneer je ooit zelf een dagvaarding ontvangt. Lees je mee?

Wanneer je een dagvaarding ontvangt dan betekent dit in het kort dat er een rechtszaak tegen je is gestart. Wat je precies moet of kunt doen hangt heel erg af van het onderwerp van de dagvaarding en waar de zaak precies om draait. Er zijn drie soorten verschillen dagvaardingen.

Zo kan het zijn dat je een rekening niet hebt betaald en dat een organisatie van je eist dat de rekening betaald wordt. In dit geval is het goed om te bekijken of dat echt zo is en of het nog überhaupt mogelijk is om de rekening – weliswaar te laat – maar alsnog te betalen. Wanneer het bedrag lager is of gelijk aan €25.000,- dan kun je terecht bij de kantonrechter om te reageren op de dagvaarding. Is de eis hoger dan dit geldbedrag? Dan is het de bedoeling dat je een reactie op de dagvaarding indient bij de civiele rechter.

Een andere kwestie kan zijn dat er een organisatie of een persoon iets van je wilt of eist. Zij kunnen jou vragen om ergens mee te stoppen (een illegale of ongewenste handeling), dat je iets verandert of dat je een schadevergoeding betaalt voor iets wat jij eigenlijk niet had moeten doen.

De derde optie is dat je een dagvaarding hebt gekregen van het Openbaar Ministerie. In dit geval heb je te maken met een iets zwaardere dagvaarding en heb je dit vermoedelijk gekregen omdat je betrokken bent geweest, of jezelf schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit. In de dagvaarding kan je daarom precies lezen waar je schuldig aan bent bevonden en wanneer je voor de rechter moet verschijnen.

Twijfel je over wat je moet doen na het ontvangen van een dagvaarding? Dan kun je altijd juridisch advies inwinnen. Het beste is wel om hier zo snel mogelijk op te reageren. Een dagvaarding verdwijnt namelijk nooit zomaar. Daarnaast werkt het alleen maar in je nadeel wanneer je hier niet op reageert, zo wordt de tegenpartij dan vrijwel altijd in het gelijk gesteld