Bovenbouw De Fakkel uit Goudriaan klust wasmachine bij elkaar voor Oekraïners

GOUDRIAAN • De bovenbouw van christelijke basisschool De Fakkel uit Goudriaan heeft ruim 650 euro bij elkaar geklust, waarvan een gezamenlijke wasmachine is gekocht.

Met deze wasmachine kunnen hun nieuwe Oekraïense medebewoners hun was in de Multistee doen. De meesters en juffen deden ook nog een duit in het zakje en sponsorden wasmiddel, koffie en koekjes om van het wassen een gezellige aangelegenheid te maken.