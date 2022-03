Veertig vrijwilligers maken Giessenburg schoon

GIESSENBURG • Zaterdag 19 maart was het een drukte van belang in de Dorpskamer van Giessenburg. Jong en oud was afgekomen op de oproep om Giessenburg weer een beetje schoner te maken.

Gewapend met prikstok, vuilniszakken en fel gekleurde hesjes ging een groep van ongeveer 40 man (jong en oud) op pad om zwerfafval te rapen. Na afloop was er natuurlijk weer een lekker kopje soep van de Til voor de harde werkers. En de jeugd kreeg ook nog een schoonmaakdiploma mee naar huis.