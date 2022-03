Informatieavond over 38e Gondelvaart

• Beeld van de Mini-Gondelvaart in 2020 met De Bend.

GIESSEN-OUDEKERK • Oranjevereniging Giessen-Oudekerk organiseert op zaterdag 10 september de 38e Gondelvaart. Ook zijn van 7 tot en met 12 september (met uitzondering van zondag 11 september) alle wegen en tuinen rondom het Gondelvaartparcours verlicht.

Op woensdag 30 maart wordt een informatieavond gehouden in café-restaurant Olt-Ghiessen in Giessen-Oudekerk. Op deze avond kunnen potentiële deelnemers zich voor de Gondelvaart aanmelden en de eventueel benodigde bak en aggregaat bestellen. Ook kan men op deze avond alle vragen stellen die bij de deelnemende personen of groepen spelen. De infoavond begint om 20.00 uur. Voor meer informatie: www.gondelvaart.nl.