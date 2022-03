Jubileumjaar Waterlinie van start en opening Museum Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Zuid-Holland, Rob van Muilekom, Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Utrecht en burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden hebben op zaterdag 19 maart het feestelijke startsein gegeven voor het landelijke jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie.

Vervolgens werd in het gerestaureerde stadhuis het nieuwe Museum Nieuwpoort over de Oude Hollandse Waterlinie feestelijk geopend door gedeputeerde Willy de Zoete en burgemeester Segers. In de vestingstad wapperde de Nieuwpoortse vlag of de Nederlandse driekleur aan de huizen en in de gracht dreven kleurrijke boeien. De aanwezigen genoten van de verhalen over de geschiedenis van het stadhuis in zijn relatie tot de Oude Hollandse Waterlinie.

Museum Nieuwpoort

Na het feestelijke startmoment van het jubileumjaar, heropende de burgemeester en de gedeputeerde van Zuid-Holland het monumentale stadhuis en het hierin prachtige nieuw ingerichte Museum Nieuwpoort. Het mooie historische stadhuis in Nieuwpoort is in 1697 gebouwd óp de inundatiesluis. Dit kleine vestingstadje was in 1672 een belangrijke schakel in de Oude Hollandse Waterlinie.

Gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland: “De Oude Hollandse Waterlinie was 350 jaar geleden een harde grens en is nu een prachtig gebied dat onze provincies verbindt. Een gebied rijk aan erfgoed en groen met volop kansen voor toerisme, recreatie en economie. De instandhouding van onze rijke historische omgeving en het eeuwenoude erfgoed biedt onze inwoners een waardevolle fysieke herinnering aan ons verleden.”

Gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht: “De herdenking van het rampjaar is een mooie aangelegenheid om ervoor te zorgen dat de Oude Hollandse Waterlinie nog meer zichtbaar wordt in het landschap van onze provincies. En dat jong en oud de prachtige verhalen niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen beleven door middel van fysieke visualisaties, zoals bij de Linie van Linschoten.”

Verhalen komen tot leven

Het stadhuis is nu, mede met subsidie van de provincie Zuid-Holland, gerenoveerd, verduurzaamd en beter toegankelijk gemaakt. Het museum heeft een eigentijdse uitstraling gekregen en de tentoonstellingszalen zijn opnieuw ingericht. Op de grote maquette in het museum van Nieuwpoort komt het verhaal tot leven en natuurlijk speurt de bezoeker in het museum naar het geheim van Nieuwpoort. Kom ook genieten van de verhalen van de Oude Hollandse Waterlinie. Vanaf zaterdagmiddag 19 maart is museum Nieuwpoort te bezoeken. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.museumnieuwpoort.nl.

Burgemeester Theo Segers: “Hier vertellen diverse personages het verhaal van de betekenis van de Oude Hollandse Waterlinie voor Nieuwpoort én hoe het water de Poorters door de eeuwen heen ramp- en voorspoed bracht.”

Jubileumjaar en activiteiten

Het jubileumjaar van de verdedigingslinie staat in het teken van allerlei festiviteiten en activiteiten. Deze worden door vele partners, waaronder gemeenten, waterschappen en historische verenigingen, door het hele liniegebied georganiseerd. Van het Muiderslot in het Noorden, dwars door het Groene Hart, tot Slot Loevestein in het zuiden. Het initiatief van de viering komt van de erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van de provincie Zuid-Holland en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Anastasia van der Lugt, directeur Stichting Oude Hollandse Waterlinie: “De oude Hollandse Waterlinie is de verbindende linie die haar 350-jarig bestaan viert met veel evenementen die gekoppeld worden aan andere festiviteiten die in de vestingsteden aan de linie worden gevierd. Maar dit prachtige recreatieve gebied nodigt ook uit om te wandelen, fietsen of per boot te bezoeken. Dat geldt in dit bijzondere feestjaar, maar ook in de jaren die nog gaan komen. De promotie en het behoud van dit unieke erfgoed is dan ook prioriteit voor ons.” Op de website www.oudehollandsewaterlinie.nl staat alle informatie over de jubileumfestiviteiten.

Première Film Zondvloed

Tijdens de opening beleefde de korte spannende film ‘Zondvloed’ haar première. Deze film is gemaakt ter gelegenheid van het jubileum. Zij geeft een indrukwekkend tijdsbeeld van het rampjaar en de enorme impact die dit had op de bevolking. De film is vanaf morgen onder meer te zien in Museum Nieuwpoort.

Onder water

350 jaar geleden zorgde de Oude Hollandse Waterlinie succesvol voor de verdediging van Holland. Aanvallen van onder meer de Franse troepen van de Zonnekoning Lodewijk XIV werden afgeslagen. Vestingsteden werden verstrekt, schansen aangelegd en het gebied werd onder water gezet door sluizen open te zetten en dijken door te steken. Hoewel niet iedereen daar zo blij mee was, het jaar gaat niet voor niets de geschiedenis in als het rampjaar, heeft deze linie ervoor gezorgd dat we nu geen Frans spreken en we Holland nog steeds Holland kunnen noemen.