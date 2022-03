Kleedjesmarkt op De Schakel in Nieuw-Lekkerland brengt 2500 euro op voor Oekraïne

NIEUW-LEKKERLAND • In korte tijd werden er allerlei plannen bedacht en uitgevoerd door de kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisschool de Schakel in Nieuw-Lekkerland. Vrijdagmiddag 18 maart was het zover: een kleedjesmarkt waarvan de opbrengst bestemd is voor de hulp aan Oekraïne.

De verkoop van spullen, spelletjes, knutselen, een suikerspin eten (er was van alles te beleven) bracht ruim 2500 euro op voor het goede doel.