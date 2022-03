De miljarden bedrijven die je (nog) niet kent

Het zal door de enorme hoeveelheid reclames niemand ontgaan zijn dat sinds het einde van 2021 de online gokmarkt in Nederland gereguleerd is. Voor de mensen onder ons die graag een wedje leggen een verademing om nu eindelijk bij Nederlandse online casino’s 100% legaal te kunnen spelen, waardoor voor hen eindelijk het populaire en typisch Nederlandse iDeal als betalingsmethode te gebruikt kan worden en men met alle vragen bij een Nederlandstalige klantenservice terecht kunnen.

Tijdens de eerste lockdowns konden mensen in Nederland officieel nergens gokken, casino’s en speelhallen waren gesloten, en hoewel je als Nederlander best legaal online bij een buitenlands geregistreerd casino kon en mocht spelen, waren er geen aanbieders met een Nederlandse vergunning.

Dit komt omdat het jaren heeft moeten duren voordat Nederland eindelijk Europese richtlijnen in wetgeving heeft omgezet. Hoewel we in 2013 ook al Mark Rutte als minister-president hadden en hij zelfs met zijn tweede kabinet bezig was, is het al bijna 9 jaar geleden dat het eerste voorstel voor de “Wet KOA” (kansspelen op afstand) op tafel kwam. Hoewel van afstel geen sprake kon zijn omdat zoals gezegd deze wet voort is gekomen uit Europees beleid, is er zeker wel sprake geweest van veelvuldig uitstel.

Uiteindelijk zijn de eerste vergunningen eind vorig jaar vergeven en zijn er sindsdien een tiental aanbieders op de markt. Wat de meeste mensen die niet thuis zijn in de wereld van de online gokkasten, live casino en sportweddenschappen niet weten, is dat een groot aantal van de grootste (online) gokbedrijven nog niet in Nederland vertegenwoordigd zijn.

Hierbij kun je denken aan bedrijven zoals Entain, Flutter en Kindred. Eerlijk gezegd zullen de meeste fanatieke gokkers deze namen ook niet direct wat zeggen, wat net zoals Google en Facebook van de minder bekende moederbedrijven Alphabet en Meta zijn, zitten er achter deze holdings ook bekende merken als Ladbrokes, Unibet en PokerStars. Net als bij Google en Facebook gaat het hier om moederbedrijven die miljarden waard zijn.

Maar waarom komen we deze bedrijven dan nog niet tegen? Dat is zeker niet omdat ze niet willen, maar puur omdat ze zichzelf spreekwoordelijk in hun eigen voet geschoten hebben. Sinds de wet kansspelen op afstand op tafel kwam, is de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) heel erg duidelijk geweest dat ondanks het feit dat deze aanbieders in een vergunning hadden die in de hele EU geldig was (uitgegeven door in Malta), ze zich niet zonder Nederlandse vergunning op de Nederlandse spelers mochten richten. Doordat deze aanbieders echter toen wel door zijn gegaan met het aanbieden bijvoorbeeld klantenservice en reclame in het Nederlands en het typisch Nederlandse iDeal, heeft de KSA hen uitgesloten van het aanvragen van een vergunning.