Vervanging treinstellen MerwedeLingelijn lijkt reële optie te worden

REGIO • Een beslissing om treinstellen op de MerwedeLingelijn te vervangen of om te bouwen is vorige week uitgesteld, waardoor de kans toeneemt dat er nieuwe treinstellen zullen worden aangeschaft die voldoen aan de eisen van de reizigers.

Veel vertragingen, beperkte ruimte voor fietsen, geen toiletten en beperkte toegankelijkheid voor mindervaliden. Het zijn de problemen van een vraagstuk wat al jaren ter discussie staat: de MerwedeLingelijn.

Het is de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Reden voor de problemen: de kwaliteit en de omvang van de treinen. Aan dit dossier is in de afgelopen week weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

Wenselijk

De MerwedeLingelijn wordt veelvuldig gebruikt voor woon-werkverkeer, scholieren en ouderen. Maar de korte treinstellen zorgen voor diverse problemen en voldoen niet aan de wensen van de reizigers. Daarom is de wens vanuit de regio om nieuwe treinen aan te schaffen.

Negen CDA-lijsttrekkers uit Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem, Molenlanden, Dordrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld overhandigden begin maart een manifest aan gedeputeerde Meindert Stolk, waarin zij de oproep doen aan de provincie om vooral meer goedkope starterswoningen te bouwen én de regio goed bereikbaar houden met nieuwe treinstellen voor de MerwedeLingelijn. Ook het CDA Zuid-Holland is daarom al langer voorstander om nieuwe treinen aan te schaffen, maar hiervoor was vooralsnog te weinig steun binnen de Provinciale Staten.

Nieuw beveiligingssysteem

Dat kan nu veranderen, omdat er de komende jaren een nieuw spoorwegbeveiligingssysteem wordt ingevoerd, het European Rail Traffic Management System. Omdat de aanschaf van nieuwe treinen niet de voorkeur heeft bij het provinciebestuur vanwege de hoge investering, werd voorgesteld om dit nieuwe systeem in te bouwen in de bestaande treinen.

In de commissievergadering van afgelopen woensdag bleek echter dat de gedeputeerde zorgelijke signalen had ontvangen van ProRail, Qbuzz en treinenbouwers over de inbouw van het systeem in bestaande treinstellen. Zo vreest Qbuzz dat reizigers daar veel last van gaan krijgen, want ombouwen in huidige, verouderde treinstellen is complex en riskant. Daarnaast is het verzoek aan gemeenten om financieel bij te dragen aan de aanschaf van nieuwe treinstellen tot een week geleden blijven liggen.

Veel onduidelijkheid

Al met al is er nog te veel onduidelijk om een besluit te kunnen nemen, zo gaf gedeputeerde Zevenbergen ook toe. De Gedeputeerde heeft nu meer tijd en gelegenheid gekregen om uit te zoeken wat en wanneer er noodzakelijkerwijs nodig is. Ook zal hij onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om tegemoet te komen aan de breed gedragen wens van reizigers om de huidige treinen te vervangen voor betere, ruimere en meer toegankelijke treinstellen.

CDA-fractievoorzitter Michel Rogier is enerzijds teleurgesteld dat de MerwedeLingelijn zo’n uitgebreid hoofdstuk wordt, maar tegelijkertijd ook blij om zo meer steun te krijgen binnen Provinciale Staten om de treinen vroegtijdig te vervangen.

“Dat is hard nodig, want er zullen de komende jaren steeds meer mensen gebruik gaan maken van de populaire OV-verbinding langs de Drechtsteden,” aldus het Statenlid. “We kunnen niet gaan bouwen, bouwen, bouwen zonder aandacht te hebben voor mobiliteit. Daar is een betrouwbare en toegankelijke verbinding zoals de MerwedeLingelijn heel hard voor nodig en dat lukt niet met de huidige treinen.”