Daniël van Soest vangt Oekraïense vluchtelingen op in Roemenië: ‘Je kon de beschietingen door de telefoon horen’

Cârlibaba • Daniël van Soest groeide op in Lexmond en woonde jaren in Asperen, voordat hij na een aantal omzwervingen in 2020 in Cârlibaba in de noordelijke Karpaten van Roemenië terechtkomt. Hij runt daar een benzinestation waar twee traditionele Roemeense huisjes bij zitten, die hij verhuurd. Ook heeft hij samen met zijn Roemeense vrouw een Bed & Breakfast in de buurt, waar normaal veel wintersporters of bergwandelaars verblijven. Momenteel maken er echte hele andere groepen gebruik van de kamers: Oekraïense vluchtelingen.

Prijzen verlaagd

“De eerste golf vluchtelingen arriveerde hier twee dagen na de start van de oorlog”, vertelt de 50-jarige Daniël. “We staan op booking.com en normaal betalen mensen hier 50 euro per nacht voor een kamer. Doordat wij niet ver van de grens met Oekraïne zitten besefte ik me al snel dat we hier iets voor de vluchtelingen kunnen doen.”

“Ik kan hun dat geld natuurlijk niet vragen. Ik heb mijn prijzen dus verlaagd naar 10 euro, omdat je nou eenmaal iets moet vragen van Booking. Dat geld betaal ik de mensen terug wanneer ze hier komen.”

Doortocht

Vanaf het moment dat de eerste vluchtelingen bij hem kwamen overnachten, hebben de kamers van Daniël continu volgeboekt gezeten. Allemaal zijn ze op doortocht. Geen wonder, want wanneer we Daniël spreken is het -15 graden en sneeuwt het hard.

Hij legt uit: “De meesten zijn gewoon zo snel als ze konden de grens overgestoken en willen verder reizen. Ze willen bijvoorbeeld naar Polen, Hongarije, Duitsland of Nederland. Niet dat ze heel veel over ons land weten. Ze hebben vaak alleen van anderen gehoord dat het er mooi is.”

“Het merendeel van de mensen die we hier ontvangen zijn vrouwen en kinderen. Ze komen hier vanzelfsprekend ontzettend gestrest en oververmoeid aan. Ze hebben thuis alles gepakt wat ze maar konden pakken en zijn met hun spullen en huisdieren de auto in gesprongen.”

Schrijnende verhalen

Daniël voelt zich bezwaard om de vluchtelingen te vragen naar de situatie in hun land, maar luistert wanneer ze hem hun verhaal uit zichzelf vertellen. En die verhalen zijn schrijnend. Zo vertelt Daniël over een jonge vrouw uit Charkov die woonde in een flat waarop een luchtafweersysteem stond. De Russische bommen vielen letterlijk om haar huis heen. Ze heeft 150 euro aan een waaghals betaald die haar naar het treinstation heeft gebracht om weg te komen.

“Een andere vrouw kwam hier aan met twee jongetjes van drie en zes. Ze heeft hen op de arm genomen en is deze kant op komen rijden. Ze hebben vijf dagen in de auto gezeten. Waar mensen zich in vergissen is dat de Oekraïense bevolking een grote middenklasse heeft, die zijn dus niet per se arm.”

“Die mensen hebben hun ooit zo veilige huis achter moeten laten en zijn nu ineens ‘vluchteling’. Vaak zijn hun mannen achtergebleven om te vechten. Wanneer de vrouwen hier zijn, vragen ze meteen naar de Wi-Fi, zodat ze naar hun man kunnen bellen. Vanmorgen aan het ontbijt belde er iemand naar familie in Odessa. Je kon de beschietingen op de achtergrond gewoon horen.”

Financiële steun

Het benzinestation wat Daniël beheert is altijd van zijn ouders geweest. Ook zetten zij 25 jaar geleden al de stichting Vrienden van Roemenië op. Inmiddels wordt die stichting door anderen gerund, maar de contacten zijn nog altijd warm.

Wie Daniël financieel wil steunen kan geld storten op rekeningnummer NL80RABO0336041632, t.n.v. Vrienden van Roemenië, o.v.v. Carlibaba. Het is belangrijk dat Carlibaba erbij wordt vermeld, zodat de stichting weet waar het geld voor is bedoeld. Het geld wordt besteed aan maaltijden en andere benodigdheden om de vluchtelingen onderdak te kunnen blijven bieden.

Wie op de hoogte wil blijven kan Daniël van Soest opzoeken op Facebook. Hier deelt hij zo nu en dan verhalen over wat zich afspeelt in Noord-Roemenië.