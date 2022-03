Cupcake actie voor Oekraïne op de Uilenhof in Gorinchem

GORINCHEM • Woensdag 16 maart hebben een aantal leerlingen samen met een docent hard gewerkt om 106 cupcakes te maken. Tessa de Jong, Laura van Dijk en Jaroah de Jong deden dit speciaal voor een actie om geld op te halen voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Jaroah is ook nog eens finalist geweest van het programma de Cupcake Cup en dus specialist op het gebied van heerlijke cupcakes. In de pauzes was de verkoop en er is een geweldig bedrag opgehaald.