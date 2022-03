Boerderij Noorderlicht uit Noordeloos levert bijdrage aan strijd om lekkerste streek

NOORDELOOS • Vanuit alle streken in Nederland komen de meest duurzame, vriendelijkste of gewoonweg de lekkerste streekproducten samen op maandag 11 april 2022 tijdens de eerste nationale verkiezing ‘Lekkerste streek van Nederland’. Vanuit het Groene Hart levert Boerderij Noorderlicht uit Noordeloos een bijdrage.

Streekeigen Producten Nederland (SPN) is de organisator van deze verkiezing en pakt landelijk de campagne op in samenwerking met Dutch Cuisine, Slow Food en Chefs in de regio’s. De chefs zullen met de aangedragen streekproducten een verrassend en innovatief gerecht maken met een duidelijke link naar de streek. Een lokaal gerecht met lokale producten. Uiteindelijk zal een jury bepalen welk gerecht, en dus welke streek de winnaar is. Vanuit het Groene Hart dingen in totaal drie producten mee naar de felbegeerde titel.

De Stichting Groene Hart Streekproducten heeft drie producten aangedragen die er voor gaan zorgen dat het Groene Hart een gooi gaat doen naar de titel ‘Lekkerste Streek van Nederland’.

Met de producten van de deelnemende producenten uit alle regio’s wordt door een chef uit de eigen regio een tapas-gerechtje (eventueel met drankje) bereid voor de aanwezigen. Hieruit wordt vervolgens door een jury een winnend gerecht gekozen en hiermee wint uiteindelijk een streek/streekteam. De landelijke finale vindt plaats op 11 april 2022 plaats bij Restaurant de Dyck, één van de deelnemers, in het Groene Hart.

De deelnemers

Van de drie deelnemende producten uit het Groene Hart die zijn ingebracht zijn er twee kaas. Niet zo gek natuurlijk met vele kaasproducenten in het gebied. Het gaat om Wilde Weide Kaas Demeter van Boerderij Noorderlicht uit Noordeloos en Boeren Goudse Oplegkaas van Hoeve Waterrijk uit Rijpwetering. Het derde product is Jun van Restaurant De Dyck uit Woubrugge. De appel-lavendel-jun is een frisse limonade-drank met een klein beetje koolzuur en probiotica. Jun is het delicate zusje van komboecha.

Alle informatie over de deelnemers uit het Groene Hart zijn te vinden op de website: https://stichtinggroenehartstreekproducten.nl/verkiezing-streekproduct-2021/.