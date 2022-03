Tandartspraktijk De Watertoren in Meerkerk neemt afscheid van drie medewerkers

MEERKERK • Tandartspraktijk De Watertoren in Meerkerk neemt volgende week afscheid van drie medewerkers, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Ruim 35 jaar geleden begon het in de hooiberg aan de Broekseweg voor Loes van der Wal, Rikcie Ockhuizen en Wilma Bogaard. Volgende week neemt de tandartspraktijk met pijn in het hart afscheid van deze dames vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Alle drie waren ze actief als tandarts/preventie assistent voor Tandartspraktijk Meerkerk, later vanaf 2012 Tandartspraktijk de Watertoren, ook gevestigd in Meerkerk. Wilma is vele jaren werkzaam geweest als praktijkmanager en Rikcie heeft jarenlang de administratie vol overgave bijgehouden. Loes heeft zich gespecialiseerd in de orthodontie en vele beugels geplaatst.

Alle drie de dames hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten bij ons team, maar ook bij vele patiënten in de omgeving waren zij zeer geliefd.