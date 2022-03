Drie kandidaten DoeMee! Molenlanden met voldoende voorkeurstemmen

MOLENLANDEN • Drie kandidaten van DoeMee! Molenlanden hebben voldoende voorkeurstemmen gekregen om in de gemeenteraad terecht te komen: nummer 9 Anne Marie Mollema uit Hoornaar, nummer 11 (en wethouderskandidaat) Arco Bikker uit Groot-Ammers en nummer 15 Erik de Jong uit Noordeloos.

Wie hiervoor plaats moeten maken, is mede afhankelijk van de college-onderhandelingen. In de afgelopen raadsperiode had DoeMee! twee wethouders: Arco Bikker en Johan Quick. Bikker is ook ditmaal de eerste wethouderskandidaat, over wie de tweede wethouderskandidaat is laat DoeMee! zich nog niet uit.

DoeMee! behaalde woensdag acht zetels. Uit de top-8 van de lijst hebben Joke van de Graaf, Berend Buddingh’, Naomi Kok, Johan Quik, Ruud van Rijn en Wilma de Moel sowieso voldoende stemmen om verzekerd te zijn van een raadszetel. Bob Brokking en Mario de Lijster verkeren nog in onzekerheid en zijn afhankelijk van de ontwikkelingen.

Bij Progressief Molenlanden behaalde Jeannette Hessels uit Arkel het benodigde aantal voorkeurstemmen. Zij komt echter niet in de raad omdat PM ondanks de winst op één zetel bleef steken, die zal worden ingenomen door lijsttrekker Ferry van der Koelen.