DoeMee! neemt het voortouw in Molenlanden, SGP wil principiële thema’s buiten coalitieakkoord houden

MOLENLANDEN • Als grootste partij en grootste winnaar van de verkiezingen in Molenlanden neemt DoeMee! de voortrekkersrol in de college-onderhandelingen.

Voor het eerst werd in Molenlanden al op de avond na de gemeenteraadsverkiezingen een ‘duidingsdebat’ gehouden. De SGP, die ook zetelwinst boekte en de tweede partij werd, maakte duidelijk graag samen met DoeMee! het initiatief te willen nemen. Maar dat stond DoeMee! niet toe. “We willen vasthouden aan de afspraak die we eerder hebben gemaakt”, liet DoeMee!-lijsttrekker Joke van de Graaf weinig ruimte.

Uitkomst

Nadat alle argumenten waren gewisseld, was de uitkomst dat:

• DoeMee! komende zaterdag alle partijen afzonderlijk ontvangt voor een 1-op-1 gesprek.

• Er van de gesprekken een verslag wordt gemaakt: transparantie naar elkaar en naar de kiezers.

• Over de verkennende gesprekken op 30 maart wordt gedebatteerd.

• Er vervolgens in de raad een informateur wordt benoemd.

• Er een coalitieakkoord op hoofdlijnen zal komen.

Vloekverbod

SGP-lijsttrekker Corné Egas hield een pleidooi de principiële thema’s, zoals de zondagsrust en het vloedverbod, buiten het coalitieakkoord te houden. “Die moeten we niet in de achterkamertjes regelen; dat is niet iets voor het collegedomein, maar voor het raadsdomein. Het gaat erom: hebben we vertrouwen in elkaar, kunnen we met elkaar een goed college vormen?” Zijn voorkeur was dan ook duidelijk: samen met DoeMee! in the lead komen.

Uitgestoken hand

Zover komt het echter niet. DoeMee! is eerst aan zet. “We willen eerst inventariseren: wat vinden we belangrijk, waar staan we voor? Daarbij sluiten we niemand uit”, zei Joke van de Graaf. “Dan gaat het ook om eventuele blokkades”, vulde Berend Buddingh’ haar aan.

Egas gaf het echter niet zomaar over. “We liggen het verst bij elkaar vandaar, maar we steken onze hand om te laten zien: zo ook het ook. Nieuwe politiek is ook nieuwe dingen proberen. We hebben allebei gewonnen, laten we het samen oppakken.”

DoeMee! bleek onvermurwbaar. “Waarom een biechtstoelprocedure?”, wilde Egas weten. “Laten we van de principiële punten vrije kwesties maken en niet gaan voor een dealtje tussen twee of drie partijen waarin deze zaken geregeld worden.”

“Als we het op deze manier doen, kunnen we samen het college vormen. Is dat wat u bedoelt?”, prikkelde Jan Arie Koorevaar (CDA). Egas ging daar niet concreet op in. “De inwoners verwachten dat de twee partijen die duidelijk hebben gewonnen het initiatief zullen nemen. En het is voor niemand een geheim dat er dan ook ‘blokkadepunten’ bij zullen zijn.”

“Die gaan we dan zaterdag bespreken”, had Buddingh’ in deze discussie het laatste woord. En uiteindelijk had niemand grote moeite met de afspraken zoals deze donderdagavond zijn gemaakt.