Het vak van hovenier leren mét garantie op een baan: kom naar Vakschool Verheij!

Vanaf september 2022 start Verheij Integrale groenzorg weer met een lichting van de vakschool. In 2 jaar ben je een hovenier met een baan en een MBO-diploma.

Wil je kennismaken met de vakschool? Meld je dan voor 1 april aan via www.vakschoolverheij.nl.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding Hovenier op de Verheij Vakschool is een tweejarige BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg). Je gaat 1 dag in de week naar school, bij Verheij Integrale groenzorg op de zaak in Sliedrecht. De overige dagen werk je op de projecten van Verheij. De opleiding Hovenier is een geaccrediteerde MBO-opleiding op niveau 2 en 3.

Wat doe je in de les?

De lessen worden verzorgd door vakdocenten van Lentiz Cursus en Consult. Op niveau 2 en 3 leer je het onderhoud en aanleg van tuinen in de praktijk en in je dagelijkse werk. Je gaat maaien, snoeien, planten, bestratingen maken en schuttingen en vijvers plaatsen. Ook leer je werken met bijvoorbeeld een bladblazer, bosmaaier en motorkettingzaag. Daarnaast heb je vakken als tuinaanleg, onderhoud, plantenkennis, arbo & veiligheid, bodemkunde, machineonderhoud, rekenen en taal.

We werken ook aan thema’s als

houding en communicatie;

bodem, grond, water, landschap, bemesting;

inzet en bediening van machines en werktuigen;

en nog veel meer!

Wat zijn de voordelen?

Je verdient meteen salaris

Je hebt gegarandeerd een baan na je opleiding

Je krijgt eigen bedrijfskleding

Je draait volop mee in gezellige teams en je doet ook mee in alle bedrijfsuitjes, -borrels, etc.

Je krijgt goede begeleiding

Na je diploma?

Als je je diploma behaald hebt kun je gewoon lekker aan het werk bij Verheij of een stapje hoger gaan. Dit kan door het volgen van een extra opleiding en/of ervaring opdoen in de praktijk en doorgroeien binnen het bedrijf. Binnen Verheij zijn verschillende mogelijkheden om door te groeien.

Iets voor jou?

De opleiding Hovenier op de vakschool van Verheij is iets voor jou als:

je het leuk vindt om ervoor te zorgen dat een tuin er perfect bij ligt;

je graag je handen uit de mouwen steekt;

je niet bang bent om met groot gereedschap te werken;

je houdt van gezelligheid en een mooie toekomst tegemoet wilt gaan.

Wil je meer weten over de opleiding?

Neem dan contact op met Jantine Verweij via hrm@verheijbv.nl of 06 57 59 70 83 (WhatsApp of bel).