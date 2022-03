Project met PolitieKids in Nieuw-Lekkerland is groot succes geworden

NIEUW-LEKKERLAND • In oktober 2021 starten er een groep van 14 jongens en meiden uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Nieuw-Lekkerland aan een gloednieuw project in de gemeente Molenlanden: de Politiekids werd opgericht.

Na een officiële beëdiging door burgermeester Segers en de teamchef van de politie van Woerkom gingen de Politiekids van start. Helaas zorgde corona ervoor de eerste echte samenkomst niet door kon gaan.

Gelukkig kon alles vanaf begin dit jaar wel doorgaan. Voor de bijeenkomsten werd er onderdak gevonden in de kantine van de schaatsvereniging Molenhoek in Nieuw-Lekkerland.

“De keren dat wij bij elkaar kwamen hebben wij het gehad over nepwapens, wat doet de politie hiermee, kan je nepwapen herkennen en wat doe je als je een wapen vindt?”, vertelt Jochim van Tilburg, wijkagent in Molenlanden.

“Ook hebben wij het over pesten gehad. Welke rol neem jij in en wat is het verschil tussen plagen en pesten? Een goed onderwerp waar wij met elkaar een goed, leuke en interessante discussie over hebben gevoerd.”

Als afsluiter stond er afgelopen maandag een verkeerscontrole op de planning. De Politiekids hebben middels een laser gun de snelheid gemeten van de voorbijrijdende auto’s. Vervolgens kregen deze bestuurders een stopteken en een groene of een rode duim uitgereikt. Wethouder Johan Quik zag de Politiekids staan en stopte. Hij werd enthousiast en was blij om te zien hoe de Politiekids zich inzetten voor de verkeersveiligheid in het dorp.

Als afsluiting hebben alle Politiekids een oorkonde gekregen als bewijs van deelname aan dit mooie project. Jochim: “Het was mooi om te zien hoe de Politiekids genoten van de keren dat wij bij elkaar zijn gekomen. Er is een mooie groep ontstaan. Vanuit de politie zijn wij erg blij hoe dit alles is verlopen, de samenwerking tussen de wijkagenten en de jongerenwerkers heeft een mooie boost gekregen. Het uiteindelijke doel van, de opzet van dit project, was om in verbinding te komen met de jeugd. Dit doel is uiteindelijk ruimschoots gehaald!”