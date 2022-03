Gemeenteraadsverkiezingen in Vijfheerenlanden: VHL Lokaal de grootste, bijna alle stemmen geteld

VIJFHEERENLANDEN • Vanaf gisteren mag er ook in Vijfheerenlanden gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. De redactie van Het Kontakt volgt de ontwikkelingen op de voet via een liveblog, die vooral op woensdag 16 maart zo actueel mogelijk zal worden ververst.

Na de gemeentelijke herindeling van drie jaar geleden -en het ontstaan van de gemeente Vijfheerenlanden- was het CDA de winnaar met zeven zetels. De SGP behaalde er vijf, VHL Lokaal vijf, de ChristenUnie vier, de VVD vijf, D66 drie, Partij van de Arbeid drie en GroenLinks één. Hoe zullen de verkiezingen dit keer uitpakken? Volg het in dit liveblog.

WOENSDAG 16 MAART

De voorlopige einduitslag: In totaal hebben er 24.161 mensen hun stem uitgebracht, een opkomstpercentage van 52%. 1. VHL Lokaal 5.138, CDA 4.582, SGP 3.221, VVD 3.127, CU 2.648, D66 2.346, PvdA 1.827 en GL 1.182. Dit zou betekenen dat de zetelverdeling als volgt is: VHL Lokaal 7, CDA 6, SGP 4, CU 4, VVD 4, D66 3, PvdA 2 en GL 1.

00:06 uur: Leerbroek (773 stemmen): SGP 514, 94, CU 53, VHL 38, VVD 33, GL 20, D66 15, GL 20.

00:02 uur: Matroosje Leerdam (894 stemmen): VHL 229, SGP 194, CDA 158, CU 107, VVD 81, PvdA 55, D66 37 GL 33.

23:39 uur: Nog twee stembureaus en dan hebben we de voorlopige einduitslag. Daar zit Leerbroek nog bij, dus heeft dat nog gevolgen voor de SGP? De tussenstand is nu als volgt:

23:38 uur: Hoeksteen Vianen (940 stemmen): VHL Lokaal 225, VVD 151, D66 150, PvdA 130, CDA 91, CU 81, GL 81, SGP 31.

23:36 uur: Tienhoven Ameide (554 stemmen): CU 154, CDA 107, VHL Lokaal 98, SGP 76, VVD 56, PvdA 38, D66 14, GL 11.

23:35 uur: Het Dak Leerdam (944 stemmen): CDA 241, VHL Lokaal 222, PvdA 107, SGP 99, CU 83, VVD 77, D66 75, GL 40.

23:27 uur: De één na laatste of laatste tussenstand, voordat we de voorlopige einduitslag kunnen delen. VHL Lokaal lijkt de grootste te gaan worden, voor het CDA, de VVD en de SGP.

23:25 uur: De Prenter Vianen (852 stemmen): VHL Lokaal 258, PvdA 118, D66 113, CDA 113, VVD 78, GL 66, CU 65, SGP 41.

23:23 uur: Gemeentehuis Vianen (1095 stemmen): D66: 306, VVD 204, VHL Lokaal 186, PvdA 114, CDA 110, GL 83, SGP 58, CU 34.

23:22 uur: Brederodes Vianen (669 stemmen): VHL LOkaal 161, VVD 140, CDA 93, D66 111, PvdA 50, CU 47, GL 39, SGP 28.

23:21 uur: Lexmond het Bosch (1246 stemmen): CDA 439, VVD 217, VHL Lokaal 137, SGP 123, CU 127, PvdA 101, GL 53, D66 49.

23:09 uur: En de tussenstand. De VVD is de SGP inmiddels voorbij als nummer drie achter VHL Lokaal en het CDA.

23:08 uur: Nieuwland (480 stemmen): CDA 180, SGP 141, CU 58, VHL Lokaal 50, VVD 23, D66 12, PvdA 7, GL 9.

23:06 uur: Meerkerk Gemeentehuis (857 stemmen): CU 174, VHL Lokaal 166, CDA 159, VVD 117, SGP 116, D66 62, GL 32, PvdA 31.

23:05 uur: Maranatha Leerdam (1171 stemmen): VHL Lokaal 307, SGP 216, CDA 203, CU 149, VVD 122, D66, PvdA 61, GL 51.

23:01 uur: De actuele tussenstand:

23:00 uur: Ameide Het Spant (831 stemmen): VHL Lokaal 179, CU 164, CDA 160, SGP 116, VVD 88, D66 42, PvdA 62D66 42, GL20.

22:58 uur: Gymzaal Noord Leerdam (721 stemmen): VHL Lokaal 246, CDA 116, SGP 98, CU 71, PvdA 59, VVD 51, D66 50, GL 30.

22:56 uur: Hagestein (717 stemmen): CDA 144, VHL Lokaal 137, SGP 114. VVD 97, D66 74, CU 72, PvdA 43, GL 36.

22:47 uur: VHL Lokaal loopt uit. In de middenmoot is het spannend tussen de VVD, CU, SGP en D66.

22:43 uur: Hoef en Haag (638 stemmen): VVD 231, D66 134, VHL 81, CDA 47, CU 37, GL 40, SGP 16, PvdA 15. Het Anouk Fransen-effect (VVD) is duidelijk merkbaar in Hoef en Haag.

22:41 uur: De Rank Vianen 755 stemmen: VHL Lokaal 161, D66 155, VVD 147, CDA 106, PvdA 84, CU 42, GL 35, SGP 25.

22:40 uur: Gemeentehuis Leerdam (938 stemmen): VHL Lokaal 301, CDA 130, PvdA 101, VVD 100, CU 93, D66 81, SGP 72, GL 60.

22:35 uur: En weer de voorlopige tussenstand hieronder. Het lijkt een nek aan nek race tussen VHL Lokaal en het CDA te worden.

22:33 uur: Uitslag Heldingen Vianen (585 stemmen): VHL Lokaal 143, VVD 127, D66 95, CDA 78, GL 48, CU 40 PvdA 39, en SGP 15.

22:31 uur: Uitslag Schoonrewoerd (965 stemmers): SGP 271, CDA 194, VHL Lokaal 154, CU 105, VVD 96, D66 65, GL 52 en PvdA 52.

22:29 uur: Uitslag Leerdam Sport, Leerdam (660 stemmen): VHL Lokaal 171, CDA 166, PvdA 89, SGP 51, CU 62, VVD 42, D66 39, GL 40.

22:22 uur: Hieronder de voorlopige tussenstand. VHL Lokaal nog steeds aan de leiding, maar het CDA komt dichterbij.

22:18 uur: Uitslag Zijderveld (527 stemmen): CDA 144, SGP 135, CU 69, VHL 57, D66 51, VVD 45, GL 15, PvdA 11.

22:16 uur: Uitslag Glaspark Leerdam (572 stemmen): VHL Lokaal 161, CDA 103, VVD 82, CU 70, SGP 53, D66 52, PvdA 31, GL 20.

22:04 uur: Uitslag Meerkerk de Linde (551 stemmen): VHL Lokaal 127, CU 119, CDA 102, SGP 72, VVD 71, D66 22, PvdA 22 en GL 16.

22:02 uur: Uitslag De Copper Hei-en Boeicop (551 stemmen): CDA 196, SGP 121, CU 76, VHL Lokaal 70, VVD 43, D66 15, PvdA 11, GL 19.

21:59 uur: Als we de stemmen van maandag en dinsdag en die van Kedichem en Everdingen bij elkaar optellen komen we tot onderstaande voorlopige uitslag. Nog niks is zeker, de grote steden en een flink aantal kernen moeten namelijk nog komen. Duidelijk is wel dat VHL Lokaal een vliegen start heeft.

21:54 uur: De uitslag in Kedichem (397 stemmen): VHL Lokaal 148, VVD 77, D66 44, CDA 42, SGP 30, GL 28, PvdA 23 en CU 5. Hier dus opnieuw winst voor VHL Lokaal.

21:52 uur: De uitslag in Everdingen (507 stemmen): SGP 91, VHL Lokaal 87, CDA 76, VVD 68, CU 54, D66 51, PvdA 41 en GL 39. De SGP maakt hier een inhaalslag. Mogelijk de invloed van Everdinger Dirk de Bruijn?

21:31 uur: De eerste uitslag die we kunnen vermelden zijn alle stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht. Dit waren er in totaal 7.616 en die werden als volgt verdeeld: VHL Lokaal 1.766, CDA 1.580, VVD 926, CU 874, PvdA 790, D66: 740, SGP 608 en GL 332. Een goed begin dus voor de lokale partij van lijsttrekker Teus Meijdam.

21:28 uur: We gaan beginnen.

21:23 uur: GroenLinks-lijsttrekker Erik van Doorn zit nu nog als enige van zijn partij in de gemeenteraad en hoopt vanzelfsprekend op een verdubbeling: "Wij waren de vorige keer compleet nieuwe in deze regio, normaal zie je dan een trend dat je de tweede keer meer stemmen trekt. Maar meer dan hopen kunnen we nu nog niet doen."

21:15 uur: VHL Lokaal-lijsttrekker Teus Meijdam zit er positief in: "Ik heb een goed gevoel. Ik denk niet dat we een zetel gaan verliezen (nu vijf zetels) en mochten we er iets bij kunnen snoepen, dan zou dat heel mooi zijn."

21:11 uur: Burgemeester Sjors Fröhlich praat het geheel aan elkaar vanavond. Hij is vandaag de hele dag op pad geweest om stemlokalen te bezoeken en met inwoners te praten. "Ik heb veel mensen gesproken die gaan stemmen, juist vanwege de situatie in Oekraïne. Wij hebben hier immers tenminste iets te kiezen."

20:59 uur: De lokale politici druppelen één voor één binnen, de één meer gespannen dan de ander. We starten een kwartiertje later om 21:15 uur. Jaap Breur (D66): "We hebben nu geen invloed meer, dus we gaan het zien vanavond. Evert Geluk (SGP): "Dit soort avonden zijn toch altijd wel een beetje spannend, dat ga ik niet ontkennen. Maar het is een gezonde spanning."

20:31 uur: Het is nu nog rustig in Het Dak in Leerdam, waar de uitslagenavond plaatsvindt. Over een half uur start het programma.

20:27 uur: Nog een half uurtje voor de stemlokalen op slot gaan. En dus ook nog een laatste oproep van burgemeester Sjors Fröhlich om je stem uit te brengen.

20:12 uur: Het CDA heeft in ieder geval plezier gehad in de campagne. We gaan zien hoe de uitslagenavond voor hen en alle andere partijen uit gaat pakken.

19:07 uur: Er gaan op sociale media al wat neppe verkiezingsuitslagen rond, ook over de gemeente Vijfheerenlanden. Dit is nep nieuws. De stemmen worden pas geteld als de stembureaus sluiten, dus na 21:00 uur. We houden hier u zo veel mogelijk op de hoogte van deze uitslagen.

18:54 uur: Ook Jaap Breur (lijsttrekker D66) heeft eerder vandaag zijn stem uitgebracht.

18:06 uur: Gemeentesecretaris Nanette van Ameijde gaat vrolijk verder met haar rondje langs de stembureaus.

17:53 uur: Bij stembureau De Hoeksteen waren een uur geleden al ruim 600 inwoners wezen stemmen.

17:07 uur: Evert Geluk, lijsttrekker van de SGP, heeft zijn stem ook uitgebracht.

16:53 uur: In Sport- en Cultuurcentrum Helsdingen zijn inmiddels ruim 300 stemmen uitgebracht. Hier zien we een wel heel jonge stemmer.





16:47 uur: Het CDA heeft alvast een bouwbord neergezet. Om maar aan te geven: er moeten snel woningen gebouwd worden.

16:14 uur: Ze deden het al iets eerder op de middag, maar ook het GroenLinks-koppel Sander Gerrits (penningmeester) en Berber Wierda (nummer vier op de lijst) heeft vanmiddag gestemd.

15:53 uur: Bij stembureau De Linde in Meerkerk hebben ze inmiddels de 300ste kiezer mogen verwelkomen.

15:35 uur: Ook ChristenUnie-lijsttrekker Dico Baars is wezen stemmen. Hij ging naar het gemeentehuis in Meerkerk, waar momenteel ook Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

15:10 uur: Voor de liefhebbers van statistieken: 25,9% van de kiesgerechtigden binnen de gemeente Vijfheerenlanden bestaat uit inwoners tussen de 18 en 35 jaar oud. 25,8% van de kiezers is 65 jaar of ouder. Jong en oud houden elkaar dus in evenwicht. Eén van die jonge stemmers is Wessel van den Ijssel.

14:51 uur: Op stemlocatie 'De Prenter' in Vianen zijn al ruim 600 stemmen uitgebracht. Nu al een mooi resultaat voor dit deel van De Hagen laat de organisatie aldaar weten.





14:45 uur: Burgemeester Sjors Fröhlich is inmiddels aanbeland in Hoef en Haag.

12:38 uur: Eline den Hartog, nummer zeven op de kieslijst van het CDA, is wezen stemmen.





12:12 uur: Gemeentesecretaris Nanette van Ameijde is bezig met een rondje langs diverse stembureaus.

11:32 uur: En daar gaan nog een hoop stemmen bij komen. Niet in de laatste plaats dankzij de Leerbroekers.

11:12 uur: In wijkgebouw Maranatha in Leerdam zijn zo'n 200 stemmen uitgebracht tot nu toe.

09:03 uur: Ook burgemeester Sjors Fröhlich is al op pad. Hij roept nog een keer op om te gaan stemmen.

07:43 uur: Goedemorgen! De slotdag van de gemeenteraadsverkiezingen is aangebroken, alle stembureaus in de gemeente Vijfheerenlanden zijn geopend. Volg ons liveblog de gehele dag om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

DINSDAG 15 MAART

17:51 uur: Vlakbij de plek waar in Meerkerk vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen, zijn verkiezingsborden beklad. Niet bekend of er een verband bestaat, maar triest is het sowieso...





17:23 uur: De SGP houdt vanavond een bidstond in verband met de verkiezingen.

13:45 uur: Het lijsttrekkersdebat van de gemeente Vijfheerenlanden is hier terug te kijken:









13:38 uur: Morgen (woensdag) is er een openbaar toegankelijke uitslagenavond in Het Dak in Leerdam.





13:15 uur: Gisteravond gingen de lijsttrekkers nog een laatste keer met elkaar in debat tijdens het programma Haagse Lobby van WNL op NPO Radio 1. Het ging hierbij vooral over het klimaat. Het vraagstuk rondom windmolens verdeelt de politieke partijen. Kijk hier een deel van het debat terug.





11:45 uur: Hoewel de verkiezingen al begonnen zijn, loopt de campagne nog steeds door.





07:30 uur: Ook vandaag kan er tot 21:00 uur in vier plaatsen worden gestemd.