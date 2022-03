Sponsorloop voor KiKa in Giessenburg

GIESSENBURG • Jolanda den Haan uit Giessenburg en Wenda Schampaert uit Heukelum houden op woensdagmiddag 30 maart een sponsorloop voor KiKa. Ze doen dit met de kinderen van de basisscholen uit Giessenburg en Giessen-Oudekerk.

De sponsorloop begint om 15:00 en vindt plaats op de velden van voetbalvereniging Peursum. Om 15.00 uur is de warming-up door de Kika beer. Om 15.15 tot 15.30 is de sponsorloop voor de kinderen van groep 1 tot 4 en van 15.15 tot 15.45 uur is de sponsorloop voor groep 5 tot en met 8.

De kinderen krijgen op school een sponsorformulier in de weken van 14 maart en 21 maart. Opa, oma, buren, ooms, tantes en ieder ander kan een kind sponsoren. De sponsoring is een vast bedrag, dus het gaat niet per rondje.

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 is een kleiner rondje uitgezet en deze loop duurt ook korter. Mocht een kind het leuk vinden, mag het natuurlijk altijd meedoen met de grotere kinderen.

Om 15:45 uur is de prijsuitreiking. Er zijn in totaal 4 prijzen te winnen. Degene die de meeste rondjes loopt en degene die het meeste geld ophaalt winnen een prijs. (twee keer groep 1 t/m 4 en twee keer groep 5 t/m 8). De prijzen zijn gesponsord door de Doetsekom, Avonturenboerderij Molenwaard en Miek-kado. Na afloop krijgen de kinderen wat te drinken en wat lekkers, gesponsord door Albert Heijn Giessenburg.

Heeft een kind geen sponsorformulier gekregen op school, zit een kind niet op een school in Giessenburg óf zit uw kind al op de middelbare school en wil hij/zij toch graag mee doen, dan kan dat door een mailtje te sturen naar jolandarunsforkika@gmail.com of een sponsorformulier af komen halen op Dorpsstraat 77 in Giessenburg.