Pizza avond van Jongeren NAH Giessenburg

GIESSENBURG • Jongeren NAH Giessenburg organiseert elke tweede woensdag van de maand een activiteit in de Dorpskamer aan de Breestraat 2 in Giessenburg. De eerstvolgende avond is op 6 april. Dan staat van 19.00 tot 21.00 uur een pizza avond op het programma.

De avonden zijn bedoeld voor jongeren tot ongeveer 35 jaar met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Voor meer informatie of aanmelding kan gemaild worden met Emma Susan via emmasusan@nahvraagwijzer.nl. Zie ook www.nahvraagwijzer.nl voor meer informatie.