Informatieavond over opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In het Hervormd Centrum in Groot-Ammers wordt op donderdag 31 maart om 20.00 uur een informatieavond gehouden voor mensen die interesse hebben in het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne of zich beschikbaar willen stellen als vrijwilliger voor het bieden van hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. Denk aan het inrichten van woonruimtes, organiseren van activiteiten of begeleiding bieden rondom papierwerk.

Wie een woonruimte beschikbaar heeft, maar nog twijfelt, krijgt op 31 maart meer informatie. Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Vluchtelingenopvang Oekraïne Groot-Ammers. Voor meer informatie of opgave: Geja Maat via nsmaat1967@kpnmail.nl, 06-12887760 of Ad Mandemakers via 0184-661766 of a.m.mandemakers@driestar-educatief.nl.