Voetbal en de Nederlandse gokmarkt: alles over bookmakers en wedden

Vroeger zat iedereen elke zondagavond om klokslag zeven uur met het bord op schoot klaar voor de samenvattingen van de Eredivisie. Die traditie bestaat in veel gezinnen nog steeds, maar inmiddels kun je alle dagen wel iets van voetbal kijken.

In het weekend heb je nog steeds de Eredivisie en doordeweeks heb je vaak de Champions League en ander Europees voetbal, daarnaast kun je via commerciële zenders of streamingdiensten ook vele buitenlandse competities volgen.

Sinds vorig jaar de nieuwe wetgeving op kansspelen is ingegaan, is er bovendien een extra manier bijgekomen: wedstrijden kijken via de websites van bookmakers. Via het zogeheten ‘Watch & Bet’ principe kun je wedstrijden en evenementen kijken en erop wedden tegelijk. Iets wat overigens heel lang ondenkbaar was: live wedden was immers volgens de wet verboden.

Nederlandse gokmarkt

Voordat al die bookmakers in Nederland legaal werden, was wedden op sport ook al groots in Nederland, maar naast de legale weddenschappen bij TOTO deden ook veel mensen dat bij buitenlandse bookmakers en op die manier liep de Nederlandse staat en de Nederlandse sport een hoop inkomsten mis.

Dat bookmakers iets toevoegen aan de sportwereld, staat namelijk buiten kijf. Denk alleen al aan de sponsorinkomsten. GGPoker en TOTO sponsoren bijvoorbeeld voor een aardige som geld een groot aantal teams in de Eredivisie en Eerste Divisie. Geld dat weer gebruikt kan worden om nieuwe spelers te halen, de grasmat te verbeteren, etc.

Na het openen van de wedmarkt In Nederland zijn er inmiddels meer dan een dozijn legale bookmakers, naast TOTO en GGPoker pakken bijvoorbeeld Jack’s en Holland Casino, allebei bekend van de casino’s, nu ook groots uit op het gebied van wedden op sport. Bet365 , internationaal gezien misschien wel de bekendste bookmaker ter wereld is sinds vorig jaar ook in Nederland actief en met BetCity is er nog een belangrijke bookmaker van eigen bodem beschikbaar die ook geld investeert in verschillende Nederlandse voetbalclubs. Deze ontwikkeling houdt dus meer geld in eigen land.

Bookmakers sponsoren natuurlijk niet voor niks allerlei evenementen, programma’s en wedstrijden: ze willen jou als sportliefhebber verleiden om een gokje te wagen. Maar hoe werkt het en waar moet je op letten - als je inderdaad een (eerste) weddenschap wilt gaan plaatsen?

Bookmakers kiezen

Allereerst is het zaak om een betrouwbare bookmaker uit te zoeken die aan jouw wensen voldoet. Er zijn dan een aantal belangrijke dingen waar je op moet letten om jouw wedervaring en kans op winst zo groot mogelijk te maken.

Het allerbelangrijkst is natuurlijk of je alles volgens de regels speelt. Kijk daarom voordat je je aanmeldt of de bookmaker een officiële Nederlandse door de kansspelautoriteit uitgegeven licentie heeft.

Kijk naar de marge die de bookmaker hanteert bij verschillende weddenschappen om te zien waar je de meeste winst kunt halen. Je kunt de marge bij verschillende odds margin calculators berekenen. De gemiddelde winstmarge van bookmakers ligt zo rond de 5%.

Kijk of de bookmaker je favoriete betaalmethode ook ondersteunt. Als jij via iDeal geld wilt overmaken naar je wedrekening, is het belangrijk om te kijken of die methode wel beschikbaar is.

Zoek naar een bookmaker met een goed bereikbare duidelijke klantenservice.

Zorg dat je een bookmaker vindt die een duidelijke gebruikersinterface heeft, zodat je alles wat je nodig hebt makkelijk kunt vinden.

Goede hulpmiddelen om zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen verslaving, zoals cool-down periodes, een gebruikslimiet, stortingslimiet en balanslimiet zijn tegenwoordig ook belangrijk bij bookmakers.

Ga op zoek naar goede welkomstbonussen. De bookmakers willen jou graag als klant aan zich binden en zijn bereid daar regelmatig bonussen voor aan te bieden, maak daar dus gebruik van.

Beginnen met wedden op voetbal

Als je eenmaal een bookmaker heb gevonden die aan jouw wensen voldoet en die je een interessante welkomstbonus heeft aangeboden kun je beginnen met het wedden op voetbal. Maar waar kun je allemaal op inzetten?

Vaak is het zo dat hoe groter de wedstrijd is, hoe meer mogelijkheden je hebt om op in te zetten, zoals gele kaarten, inworpen noem het maar op. Er zijn echter ook een aantal weddenschappen die bij vrijwel elke wedstrijd wel beschikbaar zijn, zoals de volgende:

Het resultaat , het is sinds jaar en dag de meest voorkomende weddenschap bij voetbalwedstrijden, wint team A, team B of komt er een gelijkspel?

, het is sinds jaar en dag de meest voorkomende weddenschap bij voetbalwedstrijden, wint team A, team B of komt er een gelijkspel? Meer of minder dan een bepaald aantal doelpunten. In de Eredivisie vallen er historisch gezien gemiddeld ongeveer drie doelpunten per wedstrijd. Bij de bookmakers staat deze weddenschap aangegeven als meer dan 2.5 doelpunten, als er dan drie doelpunten of meer vallen win je. Of minder dan 2.5 doelpunten, in dat geval mogen er niet meer dan twee doelpunten vallen om de weddenschap te winnen.

In de Eredivisie vallen er historisch gezien gemiddeld ongeveer drie doelpunten per wedstrijd. Bij de bookmakers staat deze weddenschap aangegeven als meer dan 2.5 doelpunten, als er dan drie doelpunten of meer vallen win je. Of minder dan 2.5 doelpunten, in dat geval mogen er niet meer dan twee doelpunten vallen om de weddenschap te winnen. Doelpuntenmaker , wat is er leuker dan op een doelpunt van je favoriete speler te wedden.

, wat is er leuker dan op een doelpunt van je favoriete speler te wedden. Dubbele kans , wat is er beter dan op één mogelijk resultaat wedden? Op twee mogelijke resultaten wedden! Je kunt bijvoorbeeld op Nederland/gelijkspel wedden bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. In dit geval hoeft Oranje er alleen maar voor te zorgen dat ze niet verliezen. Let op: omdat dit meer voor de hand ligt zijn de quoteringen ook lager.

, wat is er beter dan op één mogelijk resultaat wedden? Op twee mogelijke resultaten wedden! Je kunt bijvoorbeeld op Nederland/gelijkspel wedden bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. In dit geval hoeft Oranje er alleen maar voor te zorgen dat ze niet verliezen. Let op: omdat dit meer voor de hand ligt zijn de quoteringen ook lager. Precieze uitslag, ook dit is een bekende weddenschap, maar dit is wel veel lastiger te voorspellen. Je voorspelt bijvoorbeeld 1-0, 0-0, of 1-4 met de bijbehorende quotering.

Hoeveel moet ik op een weddenschap inzetten?

De belangrijkste regel van het wedden op voetbal is dat je niet meer mag uitgeven dan dat je redelijkerwijs kunt missen. Zorg dat je niet in de problemen komt met je huur of je boodschappengeld omdat je teveel geld hebt uitgegeven aan wedden. Als je je daarvan hebt vergewist kan je inzet daarna afhankelijk van hoe zeker jij ervan bent dat een weddenschap uitkomt. Hoe groter volgens jouw de kans op een positief resultaat is, hoe meer je dan in kunt zetten. En zoals altijd, houd het leuk, speel bewust en stop op tijd.

Is een weddenschap de moeite waard?

Het lastigste van wedden op sport is misschien wel weten of een weddenschap de moeite waard is. Simpel gezegd, is een weddenschap de moeite waard als jij de kans groter acht, dan de ander ervoor geeft - in dit geval de bookmaker.

Als je bijvoorbeeld met een muntje gooit, heb je 2 gelijke kansen. De kans op ‘kop’ is 50% en de kans op ‘munt’ is 50%. Dit betekent dat de quotering (odds) voor beide weddenschappen 2.0 zou moeten zijn. Als je weddenschap goed is, verdubbel je je inleg. Echter, als de bookmaker de kans op het gooien van bijvoorbeeld ‘kop’ lager dan 50% inschat, spreken we van een interessante weddenschap. In dat geval is de kans dat je weddenschap goed is, groter dan de kans die de bookmaker ervoor geeft. Dit noemen we in vaktermen een ‘value bet’.